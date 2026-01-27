El Municipio de Tigre impulsa la Escuela de Verano 2026 con actividades educativas y recreativas.

Escuela de Verano 2026 en Tigre: educación y recreación durante el receso escolar

El programa municipal se desarrolla durante enero en distintos polideportivos del distrito y garantiza educación, recreación, traslado y alimentación para estudiantes de escuelas primarias.

El Municipio de Tigre lleva adelante durante todo enero el programa Escuela de Verano 2026, una iniciativa que busca garantizar el derecho a la educación, la recreación y la alimentación de niños, niñas y adolescentes del distrito, al tiempo que fortalece sus trayectorias escolares.

En esta oportunidad, estudiantes de las Escuelas Primarias N°34 y N°39 participaron de la propuesta en el Polideportivo Sarmiento, donde disfrutaron de actividades deportivas y artísticas en un entorno seguro y adecuado.

Actividades para estudiantes de Tigre centro y Rincón de Milberg

La iniciativa está destinada a jóvenes de Tigre centro y Rincón de Milberg, quienes durante el receso escolar acceden a propuestas recreativas al aire libre, promoviendo la inclusión, el encuentro y el desarrollo integral.

El programa se implementa en distintos polideportivos municipales, lo que permite a los estudiantes utilizar plenamente las instalaciones deportivas y recreativas del distrito.

Traslado y alimentación garantizados por el Municipio

Desde el Gobierno local, se asegura el traslado de los alumnos desde las escuelas hacia los polideportivos, facilitando el acceso a todas las actividades planificadas.

Además, a través del Servicio Alimentario Escolar, los estudiantes reciben desayuno, almuerzo y merienda, acompañando el proceso educativo también desde una perspectiva nutricional.

Información y contacto

Para más información sobre el programa, las familias pueden comunicarse con la Subsecretaría de Educación del Municipio de Tigre a través de sus redes sociales:

Facebook: Educación Tigre

Instagram: @educaciontigre