Voraz incendio en la fábrica Otowil de San Fernando tras una fuerte explosión: evacuaron vecinos y trabajan bomberos de la región

Una fuerte explosión alrededor de la 1:30 de la madrugada de este jueves 29 de enero sacudió a vecinos de San Fernando y Tigre y dio inicio a un voraz incendio en la fábrica Otowil, ubicada en Brandsen 863, en el partido de San Fernando.

El fuego avanzó con rapidez y las llamas se expandieron a la fábrica vecina Sabores y Fragancias, lo que obligó a reforzar el operativo de emergencia ante el riesgo de propagación.

Las columnas de humo fueron visibles a gran distancia, mientras dotaciones de Bomberos de San Fernando y Tigre trabajaban intensamente para controlar el siniestro, con apoyo de Defensa Civil y Protección Ciudadana, según informaron fuentes municipales.

Producto de la explosión inicial, restos de la estructura de la fábrica salieron despedidos por el barrio, lo que generó varios focos de incendio menores en zonas cercanas.

Ante la peligrosidad de la situación, varios vecinos fueron evacuados de manera preventiva, mientras continuaban las tareas para contener el fuego.

Por el momento, se desconoce el origen del incendio y no se informó oficialmente sobre personas heridas. El operativo continúa en desarrollo.

Video: Momento exacto de la explosión