edición 8004 - visitas hoy 11357

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

Policiales / San Fernando

Voraz incendio en la fábrica Otowil de San Fernando tras una fuerte explosión: evacuaron vecinos y trabajan bomberos de la región

El incendio que sacudió la madrugada en zona norte: ardió la fábrica Otowil
Una fuerte explosión cerca de la 1:30 de la madrugada de este jueves 29 de enero dio inicio a un incendio de gran magnitud en la planta ubicada sobre Brandsen 863, que se expandió a una fábrica vecina y obligó a evacuar viviendas cercanas.

Una fuerte explosión alrededor de la 1:30 de la madrugada de este jueves 29 de enero sacudió a vecinos de San Fernando y Tigre y dio inicio a un voraz incendio en la fábrica Otowil, ubicada en Brandsen 863, en el partido de San Fernando.


El fuego avanzó con rapidez y las llamas se expandieron a la fábrica vecina Sabores y Fragancias, lo que obligó a reforzar el operativo de emergencia ante el riesgo de propagación.


Las columnas de humo fueron visibles a gran distancia, mientras dotaciones de Bomberos de San Fernando y Tigre trabajaban intensamente para controlar el siniestro, con apoyo de Defensa Civil y Protección Ciudadana, según informaron fuentes municipales.


Producto de la explosión inicial, restos de la estructura de la fábrica salieron despedidos por el barrio, lo que generó varios focos de incendio menores en zonas cercanas.


Ante la peligrosidad de la situación, varios vecinos fueron evacuados de manera preventiva, mientras continuaban las tareas para contener el fuego.


Por el momento, se desconoce el origen del incendio y no se informó oficialmente sobre personas heridas. El operativo continúa en desarrollo.


Video: Momento exacto de la explosión

Últimas Noticias

San Isidro: ofrecen un 10% de descuento en el ABL por pago anual anticipado hasta el 30 de enero
San Isidro: ofrecen un 10% de descuento en el ABL por pago anual anticipado hasta el 30 de enero
Julio Zamora supervisó la reforma integral y ampliación de la Escuela Secundaria N° 26 de General Pacheco
Julio Zamora supervisó la reforma integral y ampliación de la Escuela Secundaria N° 26 de General Pacheco
Tigre impulsa una nueva normativa para regular la altura de las edificaciones en todo el distrito
Tigre impulsa una nueva normativa para regular la altura de las edificaciones en todo el distrito
San Isidro lanzó su agenda de verano con actividades culturales gratuitas para toda la familia
San Isidro lanzó su agenda de verano con actividades culturales gratuitas para toda la familia
El Municipio de Tigre impulsa la Escuela de Verano 2026 con actividades educativas y recreativas
El Municipio de Tigre impulsa la Escuela de Verano 2026 con actividades educativas y recreativas
Kicillof entregó 700 escrituras gratuitas a familias de Avellaneda
Kicillof entregó 700 escrituras gratuitas a familias de Avellaneda