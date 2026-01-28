Julio Zamora supervisó la reforma integral y ampliación de la Escuela Secundaria N° 26 de General Pacheco.

La obra se ejecuta en dos etapas e incluye la refacción total del edificio existente y la construcción de nuevas aulas, un SUM y espacios educativos para acompañar el crecimiento de la matrícula.

En General Pacheco, el intendente de Tigre, Julio Zamora, monitoreó el avance de la reforma integral y ampliación de la Escuela Secundaria N° 26, una obra que impulsa el Municipio de Tigre para mejorar la infraestructura escolar y acompañar el crecimiento de la comunidad educativa.

Los trabajos se desarrollan en el establecimiento ubicado en Zapiola 499 y se ejecutan en dos etapas, con el objetivo de optimizar las condiciones edilicias y ampliar la capacidad del colegio.

Primera etapa: refacción integral del edificio

En una primera instancia, se lleva adelante la refacción completa del edificio existente, que incluye la incorporación de nuevas dependencias y la creación de un ingreso propio e independiente sobre la calle Zapiola, ya que anteriormente el acceso se realizaba por la calle 50.

Según lo previsto, esta etapa de la obra finalizará hacia fines de febrero, permitiendo mejorar la organización interna del establecimiento y brindar mayor seguridad y funcionalidad.

Segunda etapa: ampliación y nuevos espacios educativos

La segunda etapa contempla la ampliación del establecimiento educativo, con la construcción de cuatro nuevas aulas, un Salón de Usos Múltiples (SUM) y dependencias complementarias.

Estas mejoras permitirán fortalecer la infraestructura escolar y ampliar la capacidad del colegio, acompañando el crecimiento de la matrícula y mejorando las condiciones de enseñanza y aprendizaje.

Obras de verano en escuelas del distrito

Cabe destacar que, en el marco de las vacaciones de verano, el Municipio de Tigre lleva adelante trabajos de mantenimiento y mejora en distintos establecimientos educativos del distrito.

El objetivo de estas acciones es garantizar el inicio del ciclo lectivo en condiciones edilicias adecuadas y de mayor calidad para toda la comunidad educativa.