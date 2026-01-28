San Isidro: ofrecen un 10% de descuento en el ABL por pago anual anticipado hasta el 30 de enero.

Descuento del 10% en el ABL por pago anual anticipado

El beneficio está dirigido a contribuyentes cumplidores y se aplica automáticamente a quienes cancelen el total del ABL durante enero, según la Ordenanza Impositiva 2026.

El Municipio de San Isidro mantiene vigente durante enero un beneficio fiscal destinado a los vecinos que opten por cancelar de forma anticipada el total anual de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales (ABL). La medida contempla un descuento del 10% para quienes realicen el pago antes del 30 de enero.

La iniciativa forma parte del esquema de beneficios previsto para el inicio de 2026 y busca premiar el cumplimiento tributario, facilitar la gestión de pagos y brindar un alivio económico a los contribuyentes.

Quiénes pueden acceder al beneficio

Según lo dispuesto en la Ordenanza Impositiva 2026, aprobada por el Concejo Deliberante de San Isidro, el descuento rige desde el 1° hasta el 30 de enero inclusive. Para acceder a la rebaja del 10% sobre el total anual del ABL, es requisito indispensable no registrar deudas al 31 de octubre de 2025.

El beneficio está dirigido exclusivamente a contribuyentes cumplidores que se encuentren al día con sus obligaciones fiscales.

Cómo se aplica el descuento

Con el objetivo de simplificar el trámite, el Municipio informó que no es necesario realizar gestiones adicionales. A los vecinos habilitados se les envió directamente a sus domicilios la boleta anual con el descuento ya aplicado, junto con la boleta mensual habitual.

De esta manera, quienes opten por pagar el ABL correspondiente a todo el año durante enero podrán acceder automáticamente al ahorro del 10%, sin necesidad de efectuar trámites presenciales o digitales.

Qué servicios financia el ABL

La recaudación de la tasa de ABL se destina, entre otras acciones, al mantenimiento del sistema de seguridad y de la Patrulla Municipal, la ejecución de obras públicas, el desarrollo de programas deportivos y culturales, el mantenimiento y la limpieza de calles, el alumbrado público, y la puesta en valor de espacios públicos como plazas y parques del distrito.

Dónde consultar el estado de cuenta

Los contribuyentes que deseen verificar su estado de cuenta, confirmar si cumplen con los requisitos o acceder a más información pueden hacerlo de manera rápida a través del sitio oficial del Municipio:

www.sanisidro.gob.ar/arsi