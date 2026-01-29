edición 8004 - visitas hoy 44714

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

Policiales / Vicente López

Dos ladrones chilenos detenidos tras una seguidilla de robos a casas en Vicente López

Dos ladrones chilenos detenidos tras una seguidilla de robos a casas en Vicente López
Dos delincuentes chilenos, uno de ellos menor, fueron arrestados tras una persecución monitoreada por cámaras municipales luego de un escruche en una vivienda donde robaron dinero y dispositivos electrónicos.

Detuvieron en Vicente López a una banda chilena por robos a casas bajo la modalidad de escruche, luego de un operativo que incluyó seguimiento por cámaras de seguridad y una persecución policial en plena vía pública.


Los detenidos son dos delincuentes de 32 y 17 años, ambos de nacionalidad chilena, acusados de cometer robos en viviendas de la zona norte del conurbano bonaerense, donde ingresaban por la fuerza y sustraían dinero en efectivo y dispositivos electrónicos.



La banda era conocida en el ámbito policial como “los chilenos camaleones”, debido a que se cambiaban de ropa inmediatamente después de cometer los delitos para pasar desapercibidos y evitar ser identificados.


El procedimiento comenzó cuando la Patrulla Municipal de Vicente López realizaba recorridas de prevención en la zona de Azcuénaga y Aristóbulo del Valle, cerca del Puente Saavedra.


En ese momento, los agentes recibieron una alerta por un robo en una vivienda ubicada en Lavalle al 900.


Los delincuentes habían ingresado por la fuerza al domicilio y sustraído dinero en pesos y dólares, computadoras y una tablet.


Operadores de ESCUDO, la central de monitoreo del municipio, iniciaron el seguimiento a través de las cámaras de seguridad y detectaron a los sospechosos tras cambiarse de vestimenta.


Luego abordaron un Fiat Palio azul que circulaba sin patente, lo que permitió reforzar el operativo en tiempo real.


La persecución terminó cuando los delincuentes descendieron del vehículo en la intersección de la avenida del Libertador y Las Heras, creyendo haber logrado escapar.


Sin embargo, fueron interceptados de inmediato por personal policial.


Durante la requisa se constató que ambos eran de nacionalidad chilena y que uno de ellos era menor de edad.


Entre sus pertenencias se secuestraron más de 3.000 dólares, 200.000 pesos en efectivo, una computadora MacBook Air y una tablet iPad blanca, elementos que habrían sido robados en la vivienda.


Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia, tras el trabajo conjunto entre la Patrulla Municipal, la central de monitoreo ESCUDO y la Policía.

Últimas Noticias

Explosión e incendio destruyeron por completo la fábrica Otowil en San Fernando y causaron graves daños en el barrio
Explosión e incendio destruyeron por completo la fábrica Otowil en San Fernando y causaron graves daños en el barrio
Voraz incendio en la fábrica Otowil de San Fernando tras una fuerte explosión: evacuaron vecinos y trabajan bomberos de la región
Voraz incendio en la fábrica Otowil de San Fernando tras una fuerte explosión: evacuaron vecinos y trabajan bomberos de la región
San Isidro: ofrecen un 10% de descuento en el ABL por pago anual anticipado hasta el 30 de enero
San Isidro: ofrecen un 10% de descuento en el ABL por pago anual anticipado hasta el 30 de enero
Julio Zamora supervisó la reforma integral y ampliación de la Escuela Secundaria N° 26 de General Pacheco
Julio Zamora supervisó la reforma integral y ampliación de la Escuela Secundaria N° 26 de General Pacheco
Tigre impulsa una nueva normativa para regular la altura de las edificaciones en todo el distrito
Tigre impulsa una nueva normativa para regular la altura de las edificaciones en todo el distrito
San Isidro lanzó su agenda de verano con actividades culturales gratuitas para toda la familia
San Isidro lanzó su agenda de verano con actividades culturales gratuitas para toda la familia