Dos ladrones chilenos detenidos tras una seguidilla de robos a casas en Vicente López

Dos delincuentes chilenos, uno de ellos menor, fueron arrestados tras una persecución monitoreada por cámaras municipales luego de un escruche en una vivienda donde robaron dinero y dispositivos electrónicos.

Detuvieron en Vicente López a una banda chilena por robos a casas bajo la modalidad de escruche, luego de un operativo que incluyó seguimiento por cámaras de seguridad y una persecución policial en plena vía pública.

Los detenidos son dos delincuentes de 32 y 17 años, ambos de nacionalidad chilena, acusados de cometer robos en viviendas de la zona norte del conurbano bonaerense, donde ingresaban por la fuerza y sustraían dinero en efectivo y dispositivos electrónicos.

La banda era conocida en el ámbito policial como “los chilenos camaleones”, debido a que se cambiaban de ropa inmediatamente después de cometer los delitos para pasar desapercibidos y evitar ser identificados.

El procedimiento comenzó cuando la Patrulla Municipal de Vicente López realizaba recorridas de prevención en la zona de Azcuénaga y Aristóbulo del Valle, cerca del Puente Saavedra.

En ese momento, los agentes recibieron una alerta por un robo en una vivienda ubicada en Lavalle al 900.

Los delincuentes habían ingresado por la fuerza al domicilio y sustraído dinero en pesos y dólares, computadoras y una tablet.

Operadores de ESCUDO, la central de monitoreo del municipio, iniciaron el seguimiento a través de las cámaras de seguridad y detectaron a los sospechosos tras cambiarse de vestimenta.

Luego abordaron un Fiat Palio azul que circulaba sin patente, lo que permitió reforzar el operativo en tiempo real.

La persecución terminó cuando los delincuentes descendieron del vehículo en la intersección de la avenida del Libertador y Las Heras, creyendo haber logrado escapar.

Sin embargo, fueron interceptados de inmediato por personal policial.

Durante la requisa se constató que ambos eran de nacionalidad chilena y que uno de ellos era menor de edad.

Entre sus pertenencias se secuestraron más de 3.000 dólares, 200.000 pesos en efectivo, una computadora MacBook Air y una tablet iPad blanca, elementos que habrían sido robados en la vivienda.

Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia, tras el trabajo conjunto entre la Patrulla Municipal, la central de monitoreo ESCUDO y la Policía.