Tigre se trajo un empate de Córdoba ante Belgrano en un partido parejo, correspondiente a la segunda fecha de la zona B del Torneo Apertura 2026, disputado en el estadio Julio César Villagra.
El equipo de Diego Dabove logró romper la paridad a los 16 minutos del segundo tiempo, cuando David Romero aprovechó el rebote de un remate de Elías Cabrera que dio en el palo y definió ante el arco libre, con el arquero Thiago Cardozo desacomodado.
Sin embargo, Belgrano alcanzó el empate a los 36 minutos, con un centro prolongado por Nicolás “Uvita” Fernández que fue conectado de primera por Lautaro Gutiérrez para marcar el 1 a 1.
En un primer tiempo con pocas situaciones de riesgo, la primera llegada fue del local a los cinco minutos, con un cabezazo desviado de Lisandro López.
Tigre respondió a los 19 minutos con una combinación por izquierda que terminó en un remate débil de Jabes Saralegui, contenido sin problemas por el arquero rival.
A los 23 minutos, Lucas Zelarayán probó con un disparo cruzado desde el borde del área que se fue ancho.
En el complemento, además del gol de Tigre, Saralegui estuvo cerca de ampliar la ventaja con un tiro libre que pasó por encima del ángulo izquierdo.
Belgrano había convertido a los 28 minutos por intermedio de Zelarayán, pero el tanto fue anulado por posición adelantada previa de Lisandro López.
En el cierre, Zelarayán volvió a generar peligro con un remate que se fue por encima del travesaño.
Con este resultado, Tigre y Belgrano suman cuatro puntos, ubicándose en la tercera y cuarta posición de la zona B.
En la próxima fecha, Tigre recibirá a Racing el lunes 2 de febrero a las 19:45, mientras que Belgrano visitará a Argentinos Juniors a las 22:00.
Resumen Belgrano 1 – Tigre 1
Estadio: Julio César Villagra
Árbitro: Andrés Merlos
VAR: Nazareno Arasa
Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López, Federico Ricca; Adrián Sánchez, Juan Velázquez; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Francisco González Metilli; Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinski
Tigre: Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez; Jabes Saralegui, Jalil Elías, Bruno Leyes, Elías Cabrera; Ignacio Russo, David Romero. DT: Diego Dabove
Goles (ST): 16m David Romero (T), 36m Lautaro Gutiérrez (B)
Cambios (ST): 12m Franco Vázquez por González Metilli (B). 21m Alfio Oviedo por Romero (T), Sebastián Medina por Cabrera (T), Alcides Benítez por Morales (B), Adrián Sporle por Ricca (B), Ramiro Hernandes por Rigoni (B). 27m Lautaro Gutiérrez por Velázquez (B). 33m Joaquín Mosqueira por Saralegui (T), Santiago López por Russo (T). 40m Ramón Arias por Laso (T).