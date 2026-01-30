Curso introductorio de inglés en Tigre: Abre la inscripción para adultos en el Centro Universitario

La capacitación está dirigida a mayores de 18 años con o sin conocimientos previos y se dicta durante febrero en el Centro Universitario Tigre, con inscripción presencial.

El Municipio de Tigre abre la inscripción al curso introductorio de inglés en Tigre destinado a vecinos y vecinas mayores de 18 años, con o sin conocimientos previos del idioma.

La capacitación se dicta del 7 al 28 de febrero, en el Centro Universitario Tigre (CUT), en el horario de 9 a 12 horas, con modalidad presencial.

Durante el taller, los participantes incorporan nociones básicas del idioma en un espacio educativo orientado al aprendizaje inicial y al desarrollo de habilidades comunicativas.

Las inscripciones se realizan de forma presencial los días 2, 3 y 4 de febrero en el establecimiento ubicado en la intersección de Newton y Solís, en el centro de la ciudad.

Para completar el trámite, se debe presentar original y copia del DNI con domicilio en el partido de Tigre.

Quienes deseen obtener más información pueden comunicarse con las cuentas de la Subsecretaría de Educación del Municipio: Facebook Educación Tigre e Instagram @educaciontigre.