edición 8005 - visitas hoy 23350

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

Tigre

Curso introductorio de inglés en Tigre: Abre la inscripción para adultos en el Centro Universitario

Curso introductorio de inglés en Tigre: Abre la inscripción para adultos en el Centro Universitario
La capacitación está dirigida a mayores de 18 años con o sin conocimientos previos y se dicta durante febrero en el Centro Universitario Tigre, con inscripción presencial.

El Municipio de Tigre abre la inscripción al curso introductorio de inglés en Tigre destinado a vecinos y vecinas mayores de 18 años, con o sin conocimientos previos del idioma.


La capacitación se dicta del 7 al 28 de febrero, en el Centro Universitario Tigre (CUT), en el horario de 9 a 12 horas, con modalidad presencial.



Durante el taller, los participantes incorporan nociones básicas del idioma en un espacio educativo orientado al aprendizaje inicial y al desarrollo de habilidades comunicativas.


Las inscripciones se realizan de forma presencial los días 2, 3 y 4 de febrero en el establecimiento ubicado en la intersección de Newton y Solís, en el centro de la ciudad.


Para completar el trámite, se debe presentar original y copia del DNI con domicilio en el partido de Tigre.


Quienes deseen obtener más información pueden comunicarse con las cuentas de la Subsecretaría de Educación del Municipio: Facebook Educación Tigre e Instagram @educaciontigre.

Últimas Noticias

Realizan jornadas de huerta comunitaria en Don Torcuato para fomentar la alimentación saludable
Realizan jornadas de huerta comunitaria en Don Torcuato para fomentar la alimentación saludable
Julio Zamora recorrió las obras de infraestructura escolar en el Jardín 919 de Ricardo Rojas
Julio Zamora recorrió las obras de infraestructura escolar en el Jardín 919 de Ricardo Rojas
San Isidro instaló nuevas cámaras con inteligencia artificial en Martínez y Acassuso y amplió un 30% la vigilancia
San Isidro instaló nuevas cámaras con inteligencia artificial en Martínez y Acassuso y amplió un 30% la vigilancia
Tigre se trajo un empate de Córdoba ante Belgrano en un partido parejo
Tigre se trajo un empate de Córdoba ante Belgrano en un partido parejo
Dos ladrones chilenos detenidos tras una seguidilla de robos a casas en Vicente López
Dos ladrones chilenos detenidos tras una seguidilla de robos a casas en Vicente López
Explosión e incendio destruyeron por completo la fábrica Otowil en San Fernando y causaron graves daños en el barrio
Explosión e incendio destruyeron por completo la fábrica Otowil en San Fernando y causaron graves daños en el barrio