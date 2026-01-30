edición 8005 - visitas hoy 23340

Tigre

Julio Zamora recorrió las obras de infraestructura escolar en el Jardín 919 de Ricardo Rojas

El Municipio de Tigre ejecuta obras de infraestructura escolar en el establecimiento de Ricardo Rojas, con la renovación completa de la cubierta y trabajos de pintura interior.

El Municipio de Tigre lleva adelante obras en el Jardín de Infantes N° 919 de Ricardo Rojas, con trabajos de infraestructura escolar orientados a mejorar las condiciones edilicias del establecimiento educativo ubicado sobre la calle Avellaneda.


El intendente Julio Zamora supervisó las tareas que se desarrollan en el edificio, donde se realiza el recambio completo de la cubierta del techo, con una superficie total de 450 metros cuadrados, y posteriormente se avanzará con trabajos de pintura en todo el interior.



Durante la recorrida por la institución, Zamora dialogó con los presentes y realizó una escucha atenta de nuevas necesidades que puedan surgir en el ámbito educativo.


Las obras son ejecutadas por el Gobierno local con fondos propios, en el marco de las políticas de mejora de infraestructura escolar que el Municipio desarrolla en distintos establecimientos del distrito.

