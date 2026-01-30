Aumento de tarifas de gas y luz desde febrero: el Gobierno reduce subsidios y aplica nuevas subas en los servicios

Las tarifas de servicios públicos registrarán nuevos incrementos por la reducción de subsidios y ajustes tarifarios, con una suba mayor en el gas y aumentos también en la electricidad.

Las tarifas de servicios públicos aumentan desde el 1 de febrero en todo el país como parte de las medidas del Gobierno nacional orientadas a reducir los subsidios y actualizar los valores del sistema energético.

El incremento más significativo se registra en la tarifa de gas, con una suba promedio del 16,86% a nivel nacional. En el caso de la electricidad, los usuarios abastecidos por EDENOR y EDESUR afrontan un ajuste del 3,59%.

Los aumentos responden a distintos factores definidos por las autoridades energéticas, entre ellos la cuota mensual de la Revisión Quinquenal Tarifaria, la actualización automática por inflación mayorista y minorista, la aplicación del nuevo esquema de subsidios y la unificación del precio del gas durante todo el año.

Desde el Ejecutivo explicaron que el objetivo es otorgar previsibilidad a los usuarios, evitando subas abruptas en los meses de mayor consumo, especialmente durante el invierno.

Según estimaciones de la Secretaría de Energía, la categoría residencial más numerosa, que representa el 42% de los usuarios de gas, tendrá incrementos de hasta $3.000 en promedio, mientras que uno de cada cinco usuarios registrará subas menores a $1.000.

Para las primeras cuatro categorías residenciales, que concentran cerca del 70% del total de usuarios, los aumentos se ubican entre $960 y $6.400. En tanto, los hogares de mayor consumo, que representan el 30% restante, afrontan incrementos promedio que van de $2.900 a $11.300.