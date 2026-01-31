Detuvieron a un ladrón en Don Torcuato tras robar un comercio: las cámaras del COT fueron clave

El delincuente fue identificado por las cámaras del Centro de Operaciones Tigre cuando escapaba en bicicleta y fue aprehendido a pocas cuadras con los elementos robados.

Un delincuente fue detenido en Don Torcuato luego de robar herramientas de un comercio y escapar en bicicleta, gracias al seguimiento en tiempo real de las cámaras del Centro de Operaciones Tigre (COT) y al rápido despliegue de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

El hecho fue advertido por los operadores del sistema de videovigilancia municipal, quienes observaron el momento en que el sujeto sustrajo los elementos del local y emprendió la fuga por las calles de la localidad.

De inmediato, desde el centro de monitoreo se emitió la alerta a los móviles policiales, aportando datos precisos sobre su vestimenta, recorrido y dirección de escape.

A pocas cuadras del comercio, los efectivos lograron interceptarlo, recuperar las herramientas robadas y proceder a su aprehensión.

El individuo fue trasladado a la comisaría correspondiente y quedó a disposición de la Justicia.

Video de la detención