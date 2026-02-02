Preocupación en los colegios privados por el impacto salarial de cara al ciclo lectivo 2026

Las instituciones educativas de gestión privada advierten un fuerte desequilibrio económico por aumentos salariales retroactivos, cuotas sin actualizar y meses sin ingresos antes del inicio de clases.

Los colegios privados se preparan para retomar las actividades académicas y afrontar el inicio del ciclo lectivo 2026, en un contexto de fuerte preocupación por el desacople financiero que generan los meses sin ingresos, mientras deben sostener la totalidad de los costos operativos del servicio educativo.

Según informó la Asociación de Institutos de Enseñanza Argentina (AIEPA), a esta problemática habitual de cada comienzo de año se suma la reciente resolución de los acuerdos salariales retroactivos para los docentes de la Provincia de Buenos Aires, lo que profundiza el desequilibrio económico de las instituciones.

Las entidades educativas advierten que deben afrontar incrementos en los costos laborales desde diciembre, sin que se haya habilitado la actualización de los montos de las cuotas escolares. En el caso de los institutos que reciben aporte estatal, la normativa vigente establece que los aranceles sólo pueden modificarse a partir del mes de marzo.

El límite legal para actualizar las cuotas

El núcleo del problema planteado por los colegios es la imposibilidad legal de ajustar los aranceles al mismo ritmo que los aumentos salariales. “Según la normativa vigente, los colegios con aporte estatal sólo pueden cobrar cuotas actualizadas a partir de marzo, lo que genera una brecha de tres meses sin cobertura para los nuevos costos laborales”, explicó el secretario ejecutivo de AIEPA, Martín Zurita.

Impacto de los aumentos salariales retroactivos

Las instituciones deben afrontar de manera inmediata, con la liquidación de haberes de enero, aumentos salariales retroactivos correspondientes a diciembre y enero, que incluyen el proporcional del aguinaldo, además de los sueldos de febrero, que se pagan en los primeros días de marzo.

Todo esto ocurre sin posibilidad de modificar los aranceles y, en muchos casos, sin cobrar cuotas durante los meses de receso de la actividad académica.

Se estima que las escuelas deben absorber un costo salarial acumulado del 8,1%, desglosado en 1,5% correspondiente a diciembre y SAC, 3,3% en enero y 3,3% en febrero, conforme a lo acordado recientemente en la paritaria con el gobierno provincial.

La situación en la Provincia de Buenos Aires

En la Provincia de Buenos Aires funcionan aproximadamente 4.800 colegios privados con subvención estatal, que reciben aportes para cubrir parte de los salarios docentes. Esta cifra representa más del 70% del total de los establecimientos educativos de gestión privada en el distrito.

Estas instituciones deben continuar respetando los topes arancelarios fijados por el gobierno, aun frente al incremento sostenido de los costos laborales y operativos.

Caída de matrícula y aumento de la morosidad

“El sistema está atravesando un momento de cambios y debe afrontar desafíos severos. Una de las principales preocupaciones es la fuerte caída en la cantidad de alumnos de todo el sistema educativo, un fenómeno que se está extendiendo en todo el país”, señaló Zurita.

Además, los colegios reportan en los últimos años niveles de morosidad superiores al promedio histórico, como consecuencia de las dificultades económicas que atraviesan muchas familias. “A esto se suma el aumento constante de los costos operativos que requiere el funcionamiento de instituciones que se esfuerzan por mejorar día a día la calidad educativa a pesar de un contexto desfavorable”, concluyó el referente de AIEPA.