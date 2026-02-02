Buenos Aires y Jujuy avanzan en controles conjuntos del traslado de mercaderías

ARBA y el Ministerio de Hacienda de Jujuy firmaron un convenio para implementar el Código de Operación de Traslado y reforzar la fiscalización del transporte de cargas a nivel federal.

La provincia de Buenos Aires continúa fortaleciendo la cooperación tributaria con distintas jurisdicciones del país para mejorar el control del traslado de mercaderías y combatir la evasión fiscal. En ese marco, la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) y el Ministerio de Hacienda de Jujuy firmaron un convenio para avanzar en la implementación del Código de Operación de Traslado (COT), una herramienta clave para la fiscalización del transporte de cargas a nivel federal.

El acuerdo se inscribe en una estrategia orientada a consolidar una red interprovincial de control, basada en el intercambio de información, la unificación de criterios y el uso compartido de herramientas tecnológicas.

Encuentro entre autoridades y equipos técnicos

La jornada de trabajo fue encabezada por el director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, y el ministro de Hacienda de Jujuy, Federico Cardozo, y contó con reuniones técnicas entre los equipos de ambos organismos.

Durante esos encuentros se compartieron experiencias de gestión, prácticas de fiscalización y aspectos operativos vinculados al funcionamiento del COT, con el objetivo de avanzar en su próxima puesta en marcha en la provincia de Jujuy.

Operativo conjunto en la autopista Buenos Aires–La Plata

Como parte de la actividad, se realizó un operativo conjunto de control en el Peaje de Hudson, sobre la autopista Buenos Aires–La Plata, donde se llevó adelante una demostración en campo del uso del sistema.

Allí, los equipos técnicos de ambas jurisdicciones analizaron el alcance de la información que brinda la herramienta para el control del tránsito de mercaderías y la detección de maniobras irregulares.

Declaraciones de las autoridades

Al respecto, Cristian Girard destacó que “la cooperación con otras provincias es uno de los ejes centrales de nuestra gestión, porque permite poner a disposición capacidades técnicas, pero también generar reciprocidad en el intercambio de información”. Además, remarcó que “en la medida en que más jurisdicciones incorporan el COT, se fortalece la inteligencia fiscal, se amplían los cruces de datos y mejora la fiscalización remota, en beneficio de todas las provincias”.

Por su parte, Federico Cardozo subrayó que el acuerdo “permite a Jujuy integrarse a una red federal de control del transporte de cargas”, y señaló que “este intercambio con provincias que ya tienen incorporadas tecnologías y nuevas prácticas es fundamental para mejorar los controles en ruta y avanzar en la formalización de la actividad económica”.

Red federal de fiscalización del transporte de mercaderías

Con la incorporación de Jujuy, ya son nueve las provincias que firmaron convenios o se encuentran en proceso de implementación del COT. Actualmente, la herramienta es exigible en la provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mendoza y Santa Fe.

Además, existen acuerdos vigentes con Salta, Catamarca, Córdoba, Río Negro y Tierra del Fuego, lo que consolida una red federal de fiscalización colaborativa que unifica criterios y fortalece el control del traslado de mercaderías en todo el país.