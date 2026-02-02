edición 8008 - visitas hoy 31278

Información General

Calendario de pagos ANSES febrero: fechas de cobro para jubilados, AUH, pensiones y desempleo

ANSES informó el cronograma oficial de pagos de febrero para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones, organizado según la terminación del DNI.

La ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informó los calendarios de pagos correspondientes a febrero para jubilados, pensionados y titulares de distintas prestaciones sociales.


El cronograma incluye jubilaciones y pensiones, Pensiones No Contributivas (PNC), Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo, Asignaciones Familiares, Prestaciones de Pago Único y Prestación por Desempleo, con fechas organizadas según la terminación del DNI.



Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo



  • DNI terminados en 0: 9 de febrero

  • DNI terminados en 1: 10 de febrero

  • DNI terminados en 2: 11 de febrero

  • DNI terminados en 3: 12 de febrero

  • DNI terminados en 4: 13 de febrero

  • DNI terminados en 5: 18 de febrero

  • DNI terminados en 6 y 7: 19 de febrero

  • DNI terminados en 8 y 9: 20 de febrero


Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo



  • DNI terminados en 0 y 1: 23 de febrero

  • DNI terminados en 2 y 3: 24 de febrero

  • DNI terminados en 4 y 5: 25 de febrero

  • DNI terminados en 6 y 7: 26 de febrero

  • DNI terminados en 8 y 9: 27 de febrero


Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo



  • DNI terminados en 0: 9 de febrero

  • DNI terminados en 1: 10 de febrero

  • DNI terminados en 2: 11 de febrero

  • DNI terminados en 3: 12 de febrero

  • DNI terminados en 4: 13 de febrero

  • DNI terminados en 5: 18 de febrero

  • DNI terminados en 6: 19 de febrero

  • DNI terminados en 7: 20 de febrero

  • DNI terminados en 8: 23 de febrero

  • DNI terminados en 9: 24 de febrero


Asignación por Embarazo



  • DNI terminados en 0: 10 de febrero

  • DNI terminados en 1: 11 de febrero

  • DNI terminados en 2: 12 de febrero

  • DNI terminados en 3: 13 de febrero

  • DNI terminados en 4: 18 de febrero

  • DNI terminados en 5: 19 de febrero

  • DNI terminados en 6: 20 de febrero

  • DNI terminados en 7: 23 de febrero

  • DNI terminados en 8: 24 de febrero

  • DNI terminados en 9: 25 de febrero


Asignación por Prenatal



  • DNI terminados en 0 y 1: 11 de febrero

  • DNI terminados en 2 y 3: 12 de febrero

  • DNI terminados en 4 y 5: 13 de febrero

  • DNI terminados en 6 y 7: 18 de febrero

  • DNI terminados en 8 y 9: 19 de febrero


Asignación por Maternidad



  • Todas las terminaciones de documento: del 11 de febrero al 12 de marzo


Asignaciones de Pago Único


Matrimonio, Nacimiento y Adopción



  • Todas las terminaciones de documento: del 10 de febrero al 12 de marzo


Pensiones No Contributivas



  • DNI terminados en 0 y 1: 9 de febrero

  • DNI terminados en 2 y 3: 10 de febrero

  • DNI terminados en 4 y 5: 11 de febrero

  • DNI terminados en 6 y 7: 12 de febrero

  • DNI terminados en 8 y 9: 13 de febrero


Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas



  • Todas las terminaciones de documento: del 9 de febrero al 12 de marzo


Prestación por Desempleo



  • DNI terminados en 0 y 1: 24 de febrero

  • DNI terminados en 2 y 3: 25 de febrero

  • DNI terminados en 4 y 5: 26 de febrero

  • DNI terminados en 6 y 7: 27 de febrero

  • DNI terminados en 8 y 9: 2 de marzo

