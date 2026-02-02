Calendario de pagos ANSES febrero: fechas de cobro para jubilados, AUH, pensiones y desempleo

Calendario de pagos ANSES febrero
La ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informó los calendarios de pagos correspondientes a febrero para jubilados, pensionados y titulares de distintas prestaciones sociales.
El cronograma incluye jubilaciones y pensiones, Pensiones No Contributivas (PNC), Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo, Asignaciones Familiares, Prestaciones de Pago Único y Prestación por Desempleo, con fechas organizadas según la terminación del DNI.
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
- DNI terminados en 0: 9 de febrero
- DNI terminados en 1: 10 de febrero
- DNI terminados en 2: 11 de febrero
- DNI terminados en 3: 12 de febrero
- DNI terminados en 4: 13 de febrero
- DNI terminados en 5: 18 de febrero
- DNI terminados en 6 y 7: 19 de febrero
- DNI terminados en 8 y 9: 20 de febrero
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 23 de febrero
- DNI terminados en 2 y 3: 24 de febrero
- DNI terminados en 4 y 5: 25 de febrero
- DNI terminados en 6 y 7: 26 de febrero
- DNI terminados en 8 y 9: 27 de febrero
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
- DNI terminados en 0: 9 de febrero
- DNI terminados en 1: 10 de febrero
- DNI terminados en 2: 11 de febrero
- DNI terminados en 3: 12 de febrero
- DNI terminados en 4: 13 de febrero
- DNI terminados en 5: 18 de febrero
- DNI terminados en 6: 19 de febrero
- DNI terminados en 7: 20 de febrero
- DNI terminados en 8: 23 de febrero
- DNI terminados en 9: 24 de febrero
Asignación por Embarazo
- DNI terminados en 0: 10 de febrero
- DNI terminados en 1: 11 de febrero
- DNI terminados en 2: 12 de febrero
- DNI terminados en 3: 13 de febrero
- DNI terminados en 4: 18 de febrero
- DNI terminados en 5: 19 de febrero
- DNI terminados en 6: 20 de febrero
- DNI terminados en 7: 23 de febrero
- DNI terminados en 8: 24 de febrero
- DNI terminados en 9: 25 de febrero
Asignación por Prenatal
- DNI terminados en 0 y 1: 11 de febrero
- DNI terminados en 2 y 3: 12 de febrero
- DNI terminados en 4 y 5: 13 de febrero
- DNI terminados en 6 y 7: 18 de febrero
- DNI terminados en 8 y 9: 19 de febrero
Asignación por Maternidad
- Todas las terminaciones de documento: del 11 de febrero al 12 de marzo
Asignaciones de Pago Único
Matrimonio, Nacimiento y Adopción
- Todas las terminaciones de documento: del 10 de febrero al 12 de marzo
Pensiones No Contributivas
- DNI terminados en 0 y 1: 9 de febrero
- DNI terminados en 2 y 3: 10 de febrero
- DNI terminados en 4 y 5: 11 de febrero
- DNI terminados en 6 y 7: 12 de febrero
- DNI terminados en 8 y 9: 13 de febrero
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
- Todas las terminaciones de documento: del 9 de febrero al 12 de marzo
Prestación por Desempleo
- DNI terminados en 0 y 1: 24 de febrero
- DNI terminados en 2 y 3: 25 de febrero
- DNI terminados en 4 y 5: 26 de febrero
- DNI terminados en 6 y 7: 27 de febrero
- DNI terminados en 8 y 9: 2 de marzo