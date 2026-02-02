Julio Zamora recorrió las obras del nuevo Hospital de Alta Complejidad para Adultos en Tigre

El intendente Julio Zamora recorrió la obra, que ya completó los trabajos de hormigonado y contará con 150 camas de internación en una superficie cubierta de 14.800 m².

Avanza la construcción del nuevo Hospital de Alta Complejidad para Adultos en Tigre, una obra estratégica destinada a ampliar y fortalecer el sistema público de salud del distrito. El intendente Julio Zamora recorrió el predio y monitoreó la culminación de los trabajos de hormigonado correspondientes a la primera etapa del proyecto.

El establecimiento contará, en esta fase inicial, con 150 camas de internación distribuidas en una superficie cubierta de 14.800 metros cuadrados, lo que permitirá incrementar de manera significativa la capacidad de atención médica para vecinos y vecinas del Municipio.

Servicios y áreas del nuevo hospital

El nuevo hospital brindará acceso a emergencias, quirófanos, internación de cuidados intermedios e intensivos, atención ambulatoria programada, unidad coronaria, laboratorio de análisis clínicos, anatomía patológica y diagnóstico por imágenes.

Además, contará con sectores de diálisis, docencia e investigación, consolidándose como un centro sanitario integral de alta complejidad orientado a la atención de adultos.

Avance de obra y estado actual de los trabajos

Actualmente, se encuentran finalizados los trabajos de hormigonado, la mampostería de planta baja, los sectores de farmacia, guardia y áreas de servicio. En paralelo, continúan las tareas de colocación de carpinterías, contrapisos y aislamiento de azoteas, fundamentales para avanzar hacia las próximas etapas constructivas.

Integración al sistema de salud local

El nuevo establecimiento se integrará al sistema público de salud del Municipio de Tigre, que incluye 23 centros de atención primaria, los cuales brindan servicios a más de 950.000 personas por año; los tres Hospitales de Diagnóstico Inmediato (HDI) ubicados en Don Torcuato, Benavídez y Tigre centro; el hospital oftalmológico, el hospital odontológico y el Sistema de Emergencia Tigre (SET).

En conjunto, el sistema sanitario local asiste a más de 2 millones de consultas anuales, consolidando una red de atención médica pública de gran alcance en el distrito.