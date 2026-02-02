El Gobierno postergó la nueva fórmula para medir la inflación tras la renuncia de Marco Lavagna al INDEC

El Gobierno posterga cambios en la medición de la inflación

La decisión fue confirmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien explicó que el cambio metodológico en el INDEC se aplicará cuando la desinflación esté consolidada.

El Gobierno nacional confirmó que se postergará la implementación de la nueva fórmula para medir la inflación, luego de la renuncia de Marco Lavagna como titular del INDEC. La decisión fue anunciada por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien explicó que el cambio metodológico se aplicará recién cuando el proceso de desinflación esté plenamente consolidado.

La salida de Lavagna se concretó este lunes y derivó en la designación de Pedro Lines como nuevo titular del organismo estadístico. En ese contexto, el Ejecutivo resolvió frenar por el momento la modificación del índice de precios al consumidor.

La explicación de Luis Caputo sobre la decisión

Durante una entrevista con radio Rivadavia, Caputo sostuvo que la renuncia de Lavagna estuvo vinculada a diferencias sobre los tiempos de implementación de la nueva metodología. “Renunció porque se ha estado trabajando en la nueva metodología del INDEC y Marcos tenía como fecha implementarlo ahora, y con el Presidente siempre tuvimos la visión de que había que implementar un cambio una vez que el proceso de desinflación estuviese totalmente consolidado”, explicó.

Más allá de esa discrepancia, el ministro aclaró que la salida se produjo en buenos términos. “Se fue bien y quedamos en buenos términos”, afirmó, y agregó que el Gobierno mantiene su proyección de desaceleración inflacionaria. “La inflación va a seguir bajando y va a converger con valores internacionales”, aseguró.

Pedro Lines, el nuevo titular del INDEC

Respecto a la designación de Pedro Lines, Caputo destacó su trayectoria dentro del organismo y su perfil técnico. “Es un funcionario de excelente trayectoria, intachable”, señaló, y recordó que durante la etapa en la que existían sospechas de manipulación de estadísticas oficiales, “incluso él se fue”.

Quién es Pedro Lines

Pedro Lines se desempeñaba hasta este lunes como director técnico del INDEC. Es Licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires, posee un Máster en Economía del Centro de Estudios Macroeconómicos y actualmente cursa una Maestría en Minería de Datos en la Universidad Austral.

Dentro del organismo, coordina la elaboración del programa estadístico anual del país y el desarrollo de normas y procedimientos técnicos vinculados a censos, encuestas e indicadores sociales y económicos.

Según sus redes profesionales, integra el Grupo de Expertos Asesores de Naciones Unidas en el marco del Grupo de Trabajo Intersecretarial sobre Cuentas Nacionales.

Entre 2016 y 2018 estuvo a cargo de la compilación de estimaciones de Balanza de Pagos, Deuda Externa y Posición de Inversión Internacional de la Argentina. Entre 2011 y 2016 trabajó en la Autoridad Estadística de Qatar, donde lideró la construcción de cuentas nacionales y cuadros de oferta-utilización.

Además, desarrolló tareas académicas durante más de diez años como ayudante ad honorem de Econometría en la UBA, y cuenta con amplia experiencia en modelos de simulación macroeconómica y desestacionalización de series estadísticas.