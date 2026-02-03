San Isidro amplía las castraciones y vacunaciones gratuitas para mascotas y refuerza la atención veterinaria

Más atención veterinaria para cuidar la salud animal en San Isidro

El Municipio de San Isidro incorporó un nuevo tráiler quirúrgico, sumó veterinarios y amplió los puntos de atención para fortalecer la salud animal y prevenir enfermedades.

Las mascotas son parte de la familia y su cuidado resulta clave para proteger la salud de toda la comunidad mediante la prevención de enfermedades. En ese marco, el Municipio de San Isidro continúa ampliando la atención veterinaria, sumando profesionales y acercando los servicios a todos los barrios del distrito.

En el último tiempo, San Isidro incorporó un nuevo tráiler quirúrgico para castraciones y vacunaciones gratuitas para mascotas y amplió el equipo municipal de veterinarios. Gracias a estas mejoras, la capacidad de atención aumentó un 30%, alcanzando un total de 15.000 castraciones y 17.000 vacunaciones por año, de manera segura y accesible.

Puestos fijos, móviles y operativos de Zoonosis en barrios populares

El servicio veterinario municipal de San Isidro se brinda en dos puestos fijos y en más de 15 puestos variables distribuidos en distintos puntos del partido. Además, en articulación con el área de Desarrollo Humano, el Municipio se acerca periódicamente a los barrios populares con jornadas integrales.

Estas jornadas incluyen castraciones, vacunaciones, desparasitación y tratamiento de sarna, garantizando el acceso a la salud animal y el acompañamiento a las familias.

Taller de adiestramiento y tenencia responsable

Como parte de las políticas de tenencia responsable impulsadas por el Municipio, todos los sábados de 10:00 a 12:00 se realiza un taller de adiestramiento canino en el Parque Público de Villa Adelina, abierto a toda la comunidad.

La actividad es coordinada por profesionales y apunta a mejorar la convivencia y el uso responsable de los espacios públicos en San Isidro.

Cómo acceder a turnos y cronogramas

Para consultar los cronogramas actualizados de castraciones y vacunaciones, conocer los puntos de atención y sacar turno a través de TESI, se puede ingresar a la web del Municipio de San Isidro