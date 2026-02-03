Alerta por calor extremo: el SMN advierte por temperaturas peligrosas en varias provincias

Alerta por calor extremo en varias provincias

El Servicio Meteorológico Nacional emitió nuevas alertas por calor extremo para este martes, con niveles amarillo, naranja y rojo en distintas provincias del país.

El calor agobiante no da tregua en el inicio de febrero y se mantiene en distintas zonas del país. En este contexto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió nuevas alertas por calor extremo para este martes, debido a las altas temperaturas que afectan a amplias regiones.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el alerta continúa vigente en zonas de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Córdoba, Santiago del Estero, La Pampa, Neuquén y Río Negro, con distintos niveles de severidad. En algunas regiones el aviso asciende a alerta naranja y en otras alcanza el nivel rojo.

Qué implica cada nivel de alerta por temperaturas extremas

Alerta amarilla

El alerta de nivel amarillo establece un efecto leve a moderado en la salud, de acuerdo al sistema del SMN. Indica que las temperaturas pueden resultar peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades crónicas.

Alerta naranja

Este nivel implica un efecto moderado a alto en la salud. Las temperaturas pueden ser muy peligrosas, en particular para los grupos de riesgo mencionados.

Alerta roja

La advertencia de nivel rojo señala que el calor puede generar un efecto alto a extremo en la salud. En este caso, las temperaturas resultan muy peligrosas y pueden afectar incluso a personas saludables.

Recomendaciones del SMN ante temperaturas extremas

Las recomendaciones para este tipo de eventos son indicadas por el Ministerio de Salud:



Aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed.



No exponerse al sol en exceso ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16).



Prestar especial atención a bebés, niños, niñas y personas mayores .

.

Evitar bebidas con cafeína, alcohol o alto contenido de azúcar.



Evitar comidas muy abundantes.



Ingerir verduras y frutas.



Reducir la actividad física.



Usar ropa ligera, holgada y de colores claros, además de sombrero y anteojos oscuros.



Permanecer en espacios ventilados o acondicionados.



Recordar que no existe un tratamiento farmacológico contra el golpe de calor.



Qué es un evento de temperaturas extremas

Un evento de temperaturas extremas es un período en el que se esperan valores de temperatura máxima y mínima que pueden poner en riesgo la salud de las personas.

Luego de una serie de estudios interdisciplinarios realizados en Argentina, se establecieron ciertos valores umbrales de temperatura a partir de los cuales se registra un aumento en la morbilidad y mortalidad de la población.