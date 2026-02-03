edición 8009 - visitas hoy 36858

Tigre

Julio Zamora firmó un convenio con el Banco Provincia para fortalecer la obra pública y el sistema de salud en Tigre

El acuerdo permitirá al Municipio de Tigre acceder a una línea de crédito para la compra de maquinaria, vehículos y equipamiento destinado a obra pública, salud y servicios esenciales.

Con el objetivo de continuar fortaleciendo el desarrollo del distrito, el intendente de Tigre, Julio Zamora, firmó un nuevo convenio con el Banco Provincia, que permitirá al Municipio acceder a una línea de crédito destinada a la compra de equipamiento y bienes de capital para distintas áreas del Gobierno local.


El acuerdo fue rubricado en la Casa de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, ubicada en la ciudad de La Plata, y contó con la presencia del gobernador Axel Kicillof. A través de esta herramienta financiera, la gestión local podrá avanzar en inversiones clave para obra pública, salud y servicios municipales.



Crédito para equipamiento y obras municipales


El convenio se enmarca dentro de la “Línea Municipios de Provincia Leasing”, un crédito que permite financiar bienes de capital por hasta el 100% de su valor, con plazos de pago de hasta 48 cuotas.


Gracias a este financiamiento, el Municipio de Tigre podrá solventar la adquisición de maquinaria destinada a obra pública, equipamiento para la construcción, vehículos de todo tipo y elementos para el sistema de Salud, áreas consideradas prioritarias por la gestión local.


La palabra del intendente Julio Zamora


Tras la firma del acuerdo, Julio Zamora destacó la importancia de esta herramienta financiera para el desarrollo del distrito y señaló: “Estamos muy conformes con la rúbrica del convenio que nos permite continuar con la gran cantidad de obra pública que tenemos en todo el territorio. A su vez, podremos reforzar aún más los diferentes espacios del área de salud que atiende la demanda de miles de vecinos y vecinas por mes”.


Asimismo, el jefe comunal remarcó que el crédito también permitirá ampliar la flota de móviles del sistema de Protección Ciudadana, además de cubrir otras necesidades estructurales del Municipio.


Inversión en servicios esenciales


"De esta manera, la gestión local continúa avanzando en políticas orientadas a fortalecer la infraestructura urbana y los servicios esenciales, mediante herramientas de financiamiento que permiten planificar inversiones sin comprometer los recursos corrientes del Municipio", explicaron fuentes municipales .

