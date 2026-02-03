Kicillof firmó convenios con municipios para la compra de equipamiento mediante Provincia Leasing

Trece intendentes bonaerenses firmaron acuerdos de leasing para adquirir bienes de capital con financiamiento del Banco Provincia, en el marco de una política de fortalecimiento municipal.

El gobernador Axel Kicillof encabezó este martes una reunión con 13 intendentes bonaerenses que firmaron convenios de leasing para la compra de equipamiento por más de $6.871 millones, a través de Provincia Leasing. El encuentro se realizó en el Salón de los Acuerdos de la Casa de Gobierno.

De la actividad participaron el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, y la presidenta de Provincia Leasing, Valeria Dallera, en el marco de una política orientada a fortalecer la capacidad operativa de los municipios.

Apoyo a la gestión municipal

“Seguimos fortaleciendo una herramienta fundamental para que avancen las obras que le traen bienestar a nuestro pueblo: nuestra banca pública va a estar siempre al servicio de los municipios que necesitan acceder a mejores maquinarias y bienes de capital para darles respuestas a los y las bonaerenses”, expresó Axel Kicillof.

Los convenios fueron firmados por los intendentes de Azul, Nelson Sombra; Cañuelas, Marisa Fassi; Capitán Sarmiento, Fernanda Astorino Hurtado; Carmen de Areco, Iván Villagrán; Coronel Dorrego, Juan Carlos Chalde; General Belgrano, Juan Pablo Apella (interino); Las Flores, Fabián Blanstein (interino); Morón, Lucas Ghi; Quilmes, Eva Mieri; Ramallo, Mauro Poletti; Saladillo, Alejandro Armendáriz; Salto, Ricardo Alessandro; y Tigre, Julio Zamora.

El rol del Banco Provincia y el leasing

Por su parte, Juan Cuattromo sostuvo: “Aún en un contexto muy difícil, resultado de las políticas económicas que impulsa el Gobierno nacional, desde la banca pública bonaerense asumimos el compromiso de seguir acompañando a los gobiernos locales con soluciones financieras que les permitan potenciar su gestión”.

Además, destacó que “el 71% de los bienes adquiridos mediante leasing son utilizados para realizar obra pública y brindar servicios urbanos, lo que demuestra el impacto que tiene esta herramienta en la calidad de vida de las y los bonaerenses”.

Qué financia Provincia Leasing

La Línea Municipios de Provincia Leasing financia bienes de capital por hasta el 100% de su valor, con plazos de hasta 48 cuotas. Permite la adquisición de equipos de salud, maquinaria vial, equipamiento para la construcción y vehículos.

Solo en 2025, la herramienta asistió a 62 distritos por más de $38.000 millones. Desde el inicio de la gestión de Axel Kicillof, 102 municipios incorporaron equipamiento a través de esta política de la banca pública bonaerense.