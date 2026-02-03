San Isidro es el segundo municipio más ágil del país según el Índice FÁCIL 2025

San Isidro alcanzó el segundo puesto del Índice FÁCIL 2025, elaborado por IDESA, gracias a la digitalización total de trámites, la eliminación de tasas y una fuerte mejora en la atención al vecino.

San Isidro se posicionó como el segundo municipio más ágil de la Argentina según el Índice FÁCIL 2025, elaborado por el instituto IDESA, al obtener un puntaje de 66,2%. El distrito quedó solo por detrás de Tres de Febrero, consolidándose como uno de los casos más avanzados en simplificación administrativa, digitalización de trámites y mejora de la experiencia ciudadana.

El informe destaca que San Isidro logró revertir una problemática histórica de los gobiernos locales: la pérdida de tiempo y recursos que implicaban los trámites municipales para vecinos y comerciantes, a través de una transformación profunda de sus procesos internos.

Habilitaciones comerciales digitales y gratuitas

Uno de los principales avances señalados por el informe es la implementación de habilitaciones comerciales 100% digitales y sin costo. Durante 2025, el Municipio habilitó 587 nuevos locales, reduciendo plazos que antes demoraban meses a pocos días o incluso 24 horas.

Además, se eliminaron tasas municipales y permisos precarios indefinidos, una medida que contribuyó a impulsar el empleo genuino y la actividad económica local.

Licencias de conducir en el día

Otro eje clave fue la modernización del sistema de licencias de conducir. A través de turnos y pagos online, más de 35.000 vecinos obtuvieron su registro en menos de una hora durante el último año.

El nuevo esquema eliminó los costos adicionales que antes se cobraban por la llamada “entrega inmediata”, mejorando la transparencia y reduciendo la discrecionalidad administrativa.

Atención al vecino las 24 horas

El Centro de Atención al Vecino (Línea 147) también fue destacado en el Índice FÁCIL. En 2025 recibió cerca de 38.000 consultas y logró reducir un 15% las quejas, principalmente vinculadas a arbolado y alumbrado público.

La visión del intendente Ramón Lanús

El intendente Ramón Lanús afirmó: “Pasamos de una administración analógica que se manejaba según la cuenta del almacenero, a una administración moderna, sin discrecionalidad, sin demoras”.

Además, sostuvo: “Eliminamos tasas y bajamos impuestos. Hoy las habilitaciones y permisos son 100% digitales y gratuitos, poniendo fin a los permisos precarios eternos. Logramos todo esto en solo dos años de gestión; queremos un Estado que no moleste”.

Un desempeño que sobresale en el Conurbano

El informe de IDESA, coordinado por el economista Ramiro Fadul, advierte que solo uno de cada seis municipios del país logró avances significativos en simplificación administrativa.

En ese contexto, San Isidro se diferencia claramente de gran parte de los distritos del Conurbano bonaerense, muchos de los cuales no superan el 20% en los indicadores evaluados.

Con estos resultados, el Municipio consolida un modelo de gestión basado en la eficiencia, la transparencia y el respeto por el tiempo de los contribuyentes.