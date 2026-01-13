San Isidro agilizó el trámite de la licencia de conducir con turnos online y entrega en menos de una hora

El nuevo sistema digital del registro de conducir en San Isidro permite completar casi todo el trámite online, reducir tiempos y mejorar los estándares de seguridad vial.

En abril del año pasado, el Municipio de San Isidro implementó un sistema de turnos prepagos para la licencia de conducir en San Isidro, que permite realizar la mayor parte del trámite de manera online y sin papeles. Con este esquema, el vecino solo debe concurrir a la sede del registro de conducir en San Isidro para realizar las evaluaciones psicofísicas, el examen teórico y, cuando corresponde, la prueba práctica.

Gracias a este cambio, un trámite que antes podía demorar hasta siete días, o requería el pago adicional de una entrega inmediata, ahora se resuelve en menos de una hora en la mayoría de los casos, sin costos extra. Como resultado, el Municipio logró entregar más de 3.000 licencias por mes en promedio.

En paralelo, se elevó de manera significativa el nivel del examen teórico obligatorio para obtener la licencia de conducir, incorporando nuevas preguntas con mayor énfasis en la convivencia vial. Además, se realizaron capacitaciones de educación vial en 63 instituciones educativas del distrito.

En materia de seguridad y ordenamiento del tránsito, el Municipio incorporó 50 nuevos agentes de tránsito, quienes llevaron adelante 997 operativos en eventos masivos y actividades municipales, además de 32 operativos dinámicos de control en distintos puntos del partido.

Durante 2025 también se completaron importantes mejoras en infraestructura vial. Se centralizó por completo la red semafórica, se realizaron 15 intervenciones en entornos escolares con demarcación horizontal y señalización vertical, y se implementaron nueve cambios de sentido en distintas calles del distrito.

Asimismo, se colocaron 200 nuevos reductores de velocidad asfálticos, se renovaron 300 carteles viales por mes —incluyendo señalización para personas con discapacidad, zonas escolares, instituciones de salud, normativa general y nomencladores en semáforos— y se ejecutaron 23.000 metros cuadrados de demarcación horizontal.

El plan incluyó además la renovación de 230 nomencladores con nuevo diseño y la concreción de cinco proyectos de intervención peatonal y de tránsito en puntos estratégicos como Plaza Francisco Romero, Alvear y Eduardo Costa, Centenario y Márquez y Centenario y Brown, entre otros. Por último, se implementó un sistema de cartelería turística y direccionadores en el Casco Histórico.

Con estas acciones, el Municipio de San Isidro consolidó durante 2025 un sistema de movilidad más eficiente, seguro, accesible y sostenible, mejorando la conectividad entre barrios, priorizando al vecino, reduciendo la congestión vehicular y minimizando el impacto ambiental.