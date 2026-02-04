edición 8010 - visitas hoy 20993

Tigre

Julio Zamora recorrió obras de infraestructura en la Escuela Primaria N°42 de Don Torcuato

El intendente de Tigre supervisó los trabajos de remodelación de los módulos sanitarios y tareas de pintura que el Municipio ejecuta con fondos propios para mejorar las condiciones edilicias del establecimiento.

Obras en la Escuela Primaria N°42 de Don Torcuato


El intendente de Tigre, Julio Zamora, recorrió las obras de infraestructura edilicia que el Municipio ejecuta en la Escuela Primaria N°42, ubicada en la intersección de Avenida del Golf y Sussini, en la localidad de Don Torcuato.


Los trabajos tienen como objetivo mejorar las condiciones edilicias del establecimiento y garantizar una mejor calidad educativa para los alumnos que asisten a la institución.



Remodelación de baños y trabajos de pintura


Con fondos propios, el Gobierno local avanza en la remodelación a nuevo de los módulos sanitarios ya existentes. Además, se llevan adelante tareas de pintura en todo el interior del edificio escolar, como parte de un plan integral de mejoras edilicias.


Desde el Municipio destacaron que estas intervenciones se realizan durante el receso de verano, período en el que se desarrollan trabajos similares en diferentes escuelas del distrito de Tigre.


Las obras tienen como finalidad garantizar un comienzo del ciclo lectivo en óptimas condiciones, fortaleciendo la infraestructura escolar y asegurando espacios adecuados para el desarrollo de las actividades educativas.

