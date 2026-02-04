Robó una bicicleta en Tigre centro: El COT lo siguió con las cámaras y fue detenido

El hecho ocurrió en Tigre centro y fue esclarecido en pocos minutos gracias al sistema de videovigilancia municipal y un operativo conjunto con la Policía Bonaerense.

Un hombre fue detenido por robar una bicicleta en Tigre centro luego de ser identificado por el sistema de cámaras de seguridad del Centro de Operaciones Tigre (COT). El hecho ocurrió durante la mañana y fue resuelto en cuestión de minutos gracias al seguimiento en tiempo real y a un operativo conjunto con la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

El ilícito fue advertido por los operadores de la base de monitoreo municipal, quienes observaron el momento en que el sospechoso sustrajo la bicicleta de una vecina y emprendió la huida.

Seguimiento en tiempo real y operativo coordinado

Desde el COT Tigre, se realizó un seguimiento continuo del recorrido del delincuente a través de las cámaras distribuidas en la zona céntrica del distrito. Con esa información, se dio aviso inmediato a los móviles en patrullaje.

El operativo se desarrolló de manera articulada con efectivos de la Policía Bonaerense, quienes lograron interceptar al sospechoso mientras intentaba escapar por la calle Marabotto.

Traslado a comisaría y actuación judicial

Tras ser reducido, el individuo fue trasladado a la comisaría correspondiente y quedó a disposición de la Justicia, que ahora investiga el hecho. La bicicleta fue recuperada y devuelta a su propietaria.

Desde el Municipio destacaron la importancia del sistema de videovigilancia y la coordinación entre las fuerzas para dar respuestas rápidas ante hechos delictivos.