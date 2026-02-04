Ramón Lanús: “San Isidro se transforma desde sus espacios públicos”

El intendente de San Isidro resaltó las obras en plazas, parques y la costa, y las vinculó con una estrategia integral que incluye seguridad, salud, educación y modernización del Estado.

El intendente de San Isidro, Ramón Lanús, aseguró que el distrito “está viviendo una transformación profunda en sus espacios públicos”, a los que definió como “el corazón de la vida de las ciudades”, y destacó que estas políticas buscan mejorar la calidad de vida y el disfrute cotidiano de los vecinos.

“Las ciudades vibran en los espacios públicos y si tienen buena calidad se disfruta más”, afirmó el jefe comunal. En ese sentido, remarcó que uno de los lugares “más lindos de San Isidro es la costa”, donde el Municipio trabaja para recuperar terrenos para el uso público, y comparó el Golf de Villa Adelina con “los mejores parques del mundo”.

Obras, plazas y mejoras urbanas

Durante 2025, la gestión de Ramón Lanús finalizó 470 repavimentaciones, reparó 21.000 metros cuadrados de veredas y plantó 4.200 nuevos árboles. Además, se concretaron dos intervenciones clave en avenida Rolón y Fleming, orientadas a mejorar la circulación y fortalecer la actividad comercial.

“Estamos renovando parques y plazas. Ya inauguramos Plaza Olazábal, la Plazoleta Madre Teresa, el Parque Costero 33 Orientales, la Plaza General Manuel Belgrano y El Campito”, enumeró el intendente.

Seguridad como política central

Lanús sostuvo que la recuperación del espacio público forma parte de una estrategia integral que también incluye la seguridad, la modernización de la gestión y la inversión en salud.

“En dos años podemos mostrar un municipio que se hizo cargo de la seguridad”, afirmó, y detalló que se incorporaron 2.100 cámaras de videovigilancia, 50 patrullas nuevas y 150 agentes que cumplen funciones de policía de barrio.

Modernización de la gestión municipal

En paralelo, el Municipio avanza con la digitalización de trámites. “Todas las habilitaciones ya son online y próximamente todos los permisos de obra se harán de forma digital”, explicó Lanús.

“Modernizar la gestión municipal no solo es ser más eficiente internamente, sino entender que el Municipio es un servicio y que todos somos servidores públicos que deben facilitarle las cosas a la gente con tecnología”, agregó.

Inversión en salud pública

En materia de salud, el intendente destacó la inversión realizada en el Hospital Central, que no recibía mejoras significativas desde su inauguración hace 20 años.

“El equipamiento que incorporamos en quirófano el año pasado es equivalente al de las mejores clínicas de la Argentina”, señaló, y adelantó que “estamos por empezar a refaccionar y remodelar todas las habitaciones”.

Educación y desafíos sociales

Sobre educación, Lanús planteó la necesidad de un debate de fondo: “El desafío más grande de la Argentina es la educación. Tenemos que recuperar el esfuerzo y el mérito”.

Finalmente, el intendente se refirió a los desafíos sociales del conurbano bonaerense: “El desafío más grande que tiene la Provincia de Buenos Aires es el deterioro social. En los barrios humildes hay chicos sin proyectos de vida y familias rotas que construyen su identidad a partir del consumo problemático y la violencia”, concluyó.