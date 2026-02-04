edición 8010 - visitas hoy 33049

Información General

Conciliación obligatoria: se suspende el paro de trenes y los servicios funcionarán con normalidad

La Secretaría de Trabajo intervino en el conflicto salarial con La Fraternidad, dictó la conciliación obligatoria y garantizó la normal prestación del servicio ferroviario en todo el país.

La Secretaría de Trabajo intervino en el conflicto salarial con La Fraternidad y ordenó dictar la conciliación obligatoria, lo que implica la suspensión de la medida de fuerza prevista para este jueves 5 de febrero.


De esta manera, los servicios ferroviarios funcionarán con normalidad mientras continúan las negociaciones entre el Gobierno nacional y el sindicato que nuclea a los conductores de trenes, según se informó oficialmente.



La resolución obliga a las partes a retrotraer el conflicto y retomar el diálogo, con el objetivo de garantizar la prestación del servicio ferroviario mientras se reabren las discusiones salariales.


Con la conciliación en vigencia, los trenes circularán con normalidad durante este jueves en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), así como también en los servicios de larga distancia y de carga.

