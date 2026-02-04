Juan Andreotti recorrió las obras en la Escuela Especial N°503 de San Fernando

El Municipio de San Fernando continúa con la renovación de edificios escolares y ejecuta obras de infraestructura en la Escuela Especial N°503, una de las siete instituciones intervenidas durante 2026.

El Municipio de San Fernando continúa ejecutando obras de infraestructura educativa en el marco del Programa municipal de Ayuda a Escuelas Provinciales, una política sostenida desde hace años para garantizar mejores condiciones edilicias en los establecimientos del distrito. Durante 2026, siete escuelas provinciales están siendo renovadas, entre ellas la Escuela Especial N°503.

El intendente Juan Andreotti recorrió los trabajos en ejecución y destacó la importancia de la inversión en educación especial. “Siguiendo con nuestro Programa de Ayuda a Escuelas Provinciales, vinimos a ver la obra de la Escuela Especial número 503. Este año, entre toda la comunidad estamos renovando siete establecimientos educativos y mejoramos sus instalaciones para que nuestras chicas y chicos tengan una mejor educación, y para que nuestros maestros y profes también tengan mejores condiciones de trabajo”, expresó.

Inversión municipal en infraestructura educativa

La obra forma parte de un plan integral que busca acompañar a las instituciones educativas provinciales mediante mejoras edilicias, ampliación de espacios y puesta en valor de edificios escolares, con el objetivo de fortalecer el sistema educativo local.

En ese marco, Andreotti remarcó el compromiso del Municipio con la niñez y la comunidad. “Como estamos convencidos que la verdad está en la niñez, ponemos lo mejor de nosotros para que tengan una mejor infancia. Hoy, cuando la crueldad parece estar de moda, hacemos el esfuerzo en esta escuela tan importante para San Fernando, acompañando y estando cerca de cada vecino”, afirmó.

Reconocimiento a la comunidad educativa

El jefe comunal también agradeció el trabajo conjunto con la comunidad educativa. “Agradecemos a toda la comunidad sanfernandina, a los directores, auxiliares y a la cooperadora de esta escuela que hace mucho por ella, y a todos los vecinos de San Fernando”, concluyó.

Por su parte, la directora titular de la institución, Silvana Fossati, valoró el impacto de las obras en el funcionamiento diario de la escuela. “La comunidad educativa está muy feliz, porque esperábamos no sólo la refacción del edificio, sino también la ampliación de aulas y espacios comunes. Esto beneficiará el trabajo cotidiano, porque es un componente que nos faltaba”, señaló.

Ampliación de aulas y mejores condiciones para el ciclo lectivo

Fossati subrayó que las mejoras permitirán afrontar el nuevo ciclo lectivo en condiciones óptimas. “El compromiso de los docentes y el trabajo corresponsable con las familias, sumado a una escuela totalmente renovada, era lo que nos estaba faltando. Recibiremos el nuevo ciclo lectivo con una escuela hermosa, soñada y en condiciones que se ajustan a nuestras necesidades; hace muchos años que lo esperábamos. Y la verdad que es un derecho de todos nuestros estudiantes”, afirmó.