Policiales / San Isidro

Robo y homicidio en San Isidro: dos detenidos y un prófugo

Intentaron identificarlos, huyeron y uno fue detenido: el video clave del crimen en San Isidro
La víctima, de unos 70 años, fue hallada sin vida en su vivienda tras la detención de uno de los sospechosos durante un patrullaje. Una mujer se entregó y buscan a un tercer implicado.

Un grave robo y homicidio en San Isidro comenzó a esclarecerse tras un operativo de la Patrulla Municipal, que permitió la detención de dos sospechosos y el avance de la investigación para dar con un tercer involucrado.


El hecho se inició este jueves a las 00:05, cuando personal de la patrulla municipal observó a dos hombres y una mujer en actitud sospechosa mientras circulaban por la calle Francia en dirección a la avenida Rolón.


Persecución, fuga y primera detención


Al descender del móvil para identificarlos, los individuos salieron corriendo y arrojaron pertenencias durante la huida. Dos de ellos escaparon por la calle Tomkinson e ingresaron al barrio La Cava, mientras que el tercer sospechoso fue aprehendido en el lugar.


El detenido fue trasladado a la Comisaría 7ª, donde al revisarlo se encontró una billetera con documentación correspondiente a un domicilio ubicado en la calle Jacinto Díaz. Entre sus pertenencias había bolsos, mochilas y carteras.



Hallazgo del cuerpo en una vivienda


A partir de ese hallazgo, personal policial y de la Patrulla Municipal de San Isidro se dirigieron al domicilio mencionado. Al llegar, encontraron la parte trasera de la vivienda abierta, sin signos de violencia, la planta alta revuelta y el cuerpo sin vida de un hombre de aproximadamente 70 años.


La víctima vivía sola en una casa de dos plantas, según se informó oficialmente.


Investigación judicial y análisis de cámaras


La causa quedó a cargo de la fiscal Cecilia Chaieb, quien junto a la Policía bonaerense y el Municipio de San Isidro trabaja en el análisis de las cámaras municipales para reconstruir el recorrido realizado por los dos sospechosos que escaparon hacia La Cava.


Segunda detención y búsqueda del tercer sospechoso


En el marco de la investigación, fue detenida una segunda sospechosa por el robo y homicidio. La mujer fue entregada por su propia familia, luego de ser reconocida en las imágenes captadas por la Patrulla Municipal y difundidas por los noticieros.


Se trata de Tatiana Nicole Gimenez, de 23 años, con domicilio en Ezpeleta, partido de Quilmes, quien fue trasladada a la Comisaría 7ª y quedó a disposición de la Justicia.


Según confirmaron fuentes municipales, es inminente la detención del tercer sospechoso, mientras continúa el avance de la causa judicial.

