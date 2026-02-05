Robo y homicidio en San Isidro: dos detenidos y un prófugo

La víctima, de unos 70 años, fue hallada sin vida en su vivienda tras la detención de uno de los sospechosos durante un patrullaje. Una mujer se entregó y buscan a un tercer implicado.

Un grave robo y homicidio en San Isidro comenzó a esclarecerse tras un operativo de la Patrulla Municipal, que permitió la detención de dos sospechosos y el avance de la investigación para dar con un tercer involucrado.

El hecho se inició este jueves a las 00:05, cuando personal de la patrulla municipal observó a dos hombres y una mujer en actitud sospechosa mientras circulaban por la calle Francia en dirección a la avenida Rolón.

Persecución, fuga y primera detención

Al descender del móvil para identificarlos, los individuos salieron corriendo y arrojaron pertenencias durante la huida. Dos de ellos escaparon por la calle Tomkinson e ingresaron al barrio La Cava, mientras que el tercer sospechoso fue aprehendido en el lugar.

El detenido fue trasladado a la Comisaría 7ª, donde al revisarlo se encontró una billetera con documentación correspondiente a un domicilio ubicado en la calle Jacinto Díaz. Entre sus pertenencias había bolsos, mochilas y carteras.

Hallazgo del cuerpo en una vivienda

A partir de ese hallazgo, personal policial y de la Patrulla Municipal de San Isidro se dirigieron al domicilio mencionado. Al llegar, encontraron la parte trasera de la vivienda abierta, sin signos de violencia, la planta alta revuelta y el cuerpo sin vida de un hombre de aproximadamente 70 años.

La víctima vivía sola en una casa de dos plantas, según se informó oficialmente.

Investigación judicial y análisis de cámaras

La causa quedó a cargo de la fiscal Cecilia Chaieb, quien junto a la Policía bonaerense y el Municipio de San Isidro trabaja en el análisis de las cámaras municipales para reconstruir el recorrido realizado por los dos sospechosos que escaparon hacia La Cava.

Segunda detención y búsqueda del tercer sospechoso

En el marco de la investigación, fue detenida una segunda sospechosa por el robo y homicidio. La mujer fue entregada por su propia familia, luego de ser reconocida en las imágenes captadas por la Patrulla Municipal y difundidas por los noticieros.

Se trata de Tatiana Nicole Gimenez, de 23 años, con domicilio en Ezpeleta, partido de Quilmes, quien fue trasladada a la Comisaría 7ª y quedó a disposición de la Justicia.

Según confirmaron fuentes municipales, es inminente la detención del tercer sospechoso, mientras continúa el avance de la causa judicial.