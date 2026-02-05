Dramático operativo policial para rescatar a un nene abandonado dentro de un vehículo en Pilar

El menor, de 2 años, fue hallado solo y llorando dentro de una camioneta en el estacionamiento del shopping Paseo Champagnat. La Policía rompió una ventanilla para ponerlo a salvo.

Un nene de 2 años fue rescatado por la Policía luego de permanecer encerrado dentro de un auto en el estacionamiento de un shopping de la localidad bonaerense de Pilar, tras haber sido dejado allí por sus abuelos, quienes ingresaron al centro comercial para realizar compras.

El menor estuvo más de 20 minutos dentro del vehículo, con las ventanillas cerradas y bajo el rayo del sol, lo que generó una situación de urgencia que derivó en un operativo policial para ponerlo a resguardo.

El operativo en el shopping Paseo Champagnat

El episodio ocurrió en el estacionamiento del shopping Paseo Champagnat, donde personal policial fue alertado por la presencia de una camioneta Renault Oroch color bordó en cuyo interior se encontraba un niño solo, sin la compañía de ningún adulto responsable y en estado de llanto.

Ante la situación, se desplegó un procedimiento de emergencia y se realizaron anuncios por altoparlantes para localizar a los responsables del menor, sin obtener respuesta inmediata.

La decisión de romper la ventanilla

Frente a la demora en la aparición de los adultos y al riesgo que implicaba la exposición al calor, un efectivo del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) decidió romper una de las ventanillas del vehículo, lo que permitió abrir la puerta y rescatar al niño.

Una vez fuera del auto, el menor fue hidratado y se dio aviso al servicio de emergencias médicas, ya que presentaba signos compatibles con una exposición prolongada al calor.

La llegada de los abuelos y la intervención policial

Minutos después del rescate, un hombre de 44 años y una mujer de 45, identificados como los abuelos del niño, se acercaron al lugar y manifestaron que habían dejado al menor dentro del auto mientras ingresaban al shopping, argumentando que la compra se extendió más de lo previsto.

La situación generó indignación entre los presentes, mientras las autoridades tomaron intervención para evaluar las responsabilidades correspondientes.