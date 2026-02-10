Axel Kicillof se suma a la movilización de la CGT y las CTA contra la reforma laboral

El gobernador bonaerense confirmó su presencia en la movilización convocada por la CGT y las CTA mientras el Senado inicia el debate de la reforma laboral. La Provincia presentó un informe crítico de más de 50 páginas.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, confirmó que este miércoles marchará al Congreso en rechazo a la reforma laboral impulsada por el gobierno nacional, en coincidencia con la movilización convocada por la CGT y las dos CTA, mientras el Senado inicia el tratamiento del proyecto en el recinto.

El mandatario bonaerense se diferenció de otros jefes provinciales que mantienen diálogo con la Casa Rosada y ratificó su postura de férrea oposición a la iniciativa promovida por la gestión de Javier Milei.

Kicillof confirmó su presencia en la movilización contra la reforma laboral

“Vamos a estar acompañando la movilización contra esta repugnante reforma laboral que es una ley de precarización laboral”, expresó este martes Kicillof tras encabezar la habilitación del Acueducto Norte en La Plata, junto al intendente Julio Alak y el ministro de Infraestructura provincial, Gabriel Katopodis.

En la misma rueda de prensa, el gobernador cuestionó uno de los artículos del proyecto que contempla la derogación del estatuto del periodista. “Entre tantas otras cosas que busca la iniciativa está barrer con el estatuto del periodista, que eran derechos consagrados para quienes ejercen. Ya no les alcanza con decir que ‘hay que odiar a los periodistas’, ahora les quieren quitar lo que tienen. Hay que odiarlos y hay que reventarlos. Eso es lo que plantea esta ley de Milei. Por eso considero que es fundamental acompañar a los sectores que luchan”, sostuvo.

La convocatoria formal fue realizada por el Movimiento Derecho al Futuro (MDF). La concentración está prevista en Hipólito Yrigoyen 1584, en la Casa de las Madres de Plaza de Mayo.

Gobernadores peronistas y estrategia contra la Ley de Modernización Laboral

Además de Kicillof, los gobernadores Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Elías Suárez (Santiago del Estero) expresaron su rechazo al proyecto, que también impacta en la recaudación del impuesto a las ganancias y en la masa coparticipable.

La semana pasada, mantuvieron un encuentro con la conducción de la CGT para definir una estrategia común frente al avance de la iniciativa.

En paralelo, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, denunció que algunos mandatarios que dialogan con el Ejecutivo podrían enfrentar la intervención del PJ en sus provincias por parte de la conducción nacional del peronismo. Según relató en declaraciones a TN, existiría presión sobre legisladores para que rechacen el proyecto bajo amenaza de tomar el control de las estructuras partidarias provinciales.

El informe de la Provincia contra la reforma laboral

En la antesala del debate en el Senado, el gobierno bonaerense presentó un documento de más de 50 páginas en el Salón Dorado de la Gobernación, con la participación del ministro de Trabajo, Walter Correa; el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; legisladores y representantes sindicales.

El informe manifiesta “una profunda preocupación por el impacto que la llamada ‘Ley de Modernización Laboral’ tendría sobre los derechos de los trabajadores y la estructura sindical en Argentina” y advierte sobre una posible “pérdida de derechos, mayor precarización e intento de destrucción de la organización sindical”.

Principales objeciones al proyecto



Reduce la protección legal al derogar principios como el “in dubio pro operario” y facilita condiciones laborales precarias.



Facilita el despido y reduce indemnizaciones, promoviendo la creación de un Fondo de Cese Laboral que, según la Provincia, beneficia a los empleadores.



Desmantela organismos de control laboral y transfiere competencias de fiscalización de las provincias a la Nación, en contradicción con el federalismo.



Promueve la tercerización, la fragmentación sindical y la “atomización del movimiento obrero organizado”.



Permite aumentos en la jornada laboral, reducción de licencias y elimina condiciones como la reversibilidad en el teletrabajo y licencias por enfermedad.



Afecta la negociación colectiva y debilita el poder sindical en discusiones salariales.



Otorga amplio margen de impunidad a empleadores que no registren personal o regularicen relaciones precarizadas.



Introduce cambios tributarios y medidas ajenas a la materia laboral, en un proyecto calificado de “inconstitucional tanto en la forma de tratamiento como en el fondo”.



La postura del Gobierno nacional

Como contrapartida, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sostuvo en una entrevista reciente que “no hay argumento válido para oponerse a una reforma laboral que busca sacar a la Argentina del estancamiento” y afirmó que la postura de la CGT y el kirchnerismo defiende intereses sectoriales y un sistema que consolidó informalidad y salarios bajos.

La sesión en el Senado y la movilización en las inmediaciones del Congreso anticipan una jornada de alta tensión política.