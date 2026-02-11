Con más de 10.000 chicos, cerraron las Colonias Municipales de San Isidro 2026

Las Colonias Municipales de San Isidro 2026 finalizaron tras seis semanas de actividades deportivas y recreativas en seis campos de deportes, con propuestas inclusivas, náuticas y clínicas a cargo de Belén Succi.

En San Isidro finalizaron las Colonias Municipales de San Isidro 2026, que reunieron a más de 10.000 chicos de entre 4 y 17 años desde el 5 de enero en seis campos de deportes del distrito. El cierre contó con la participación del intendente Ramón Lanús, quien acompañó a niños, adolescentes y familias en la jornada final.

Durante la fiesta de clausura, los participantes demostraron lo aprendido a lo largo de las semanas en distintas propuestas deportivas y recreativas desarrolladas en turnos mañana y tarde.

El mensaje de Ramón Lanús en el cierre

En el acto, Ramón Lanús destacó el valor social del programa y sostuvo: “Las colonias cumplen un rol enorme, no solo porque promueven la actividad física y el deporte, sino por su valor social. Son lugares donde los chicos aprenden a compartir, a competir sanamente, a hacerse amigos y crear recuerdos que duran toda la vida”.

El jefe comunal también hizo referencia al plan de obras en los Campos de Deportes, donde en 2025 se inauguraron tres nuevas canchas de fútbol y se renovaron al 100% los natatorios, entre otras mejoras. En ese sentido, afirmó: “Queremos que San Isidro esté cada vez mejor y no hay mejor forma de hacerlo que con obras bien hechas, invirtiendo en cambios profundos y duraderos como estas mejoras, para tener campos de deportes de primera calidad, accesibles y cuidados”.

Actividades deportivas para todas las edades

Los grupos se dividieron en Preescolares (4 y 5 años) e Infantiles (6 a 12/13 años), con actividades como natación, fútbol, gimnasia artística y vóley, desarrolladas en los Campos de Deportes Nº 1, 2, 4, 5 y 6.

En hockey, se destacó la clínica brindada por la ex Leona y medallista olímpica Belén Succi, quien participó de las actividades con los chicos.

Colonia juvenil con enfoque náutico

La colonia para Juveniles (13 a 17 años) se realizó en el Campo de Deportes Nº 9 y tuvo un fuerte perfil náutico. Se ofrecieron disciplinas como kayak, windsurf, stand up paddle y láser, además de actividades de campo como deportes reducidos, taekwondo y propuestas precampamentiles.

Colonia adaptada e intervención sanitaria

En los Campos N°1, 2 y 4 funcionó la colonia CADA (Centro de Actividades y Deportes Adaptados), destinada a personas con discapacidad a partir de los 6 años. Allí se desarrollaron actividades acuáticas, lúdicas y deportivas orientadas al disfrute, la socialización y el desarrollo de habilidades.

Además, todos los campos recibieron la visita de los equipos de Nutrición y Odontopediatría de la Secretaría de Salud Pública, que realizaron acciones de promoción y prevención de la salud dirigidas a los niños y sus familias.