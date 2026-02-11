edición 8017 - visitas hoy 43238

Tigre

La Línea 723 presentó nuevas unidades de colectivos con fuelle para mejorar la conectividad en Nordelta

Tres colectivos articulados comenzaron a circular por Nordelta y otras localidades del partido de Tigre, con mayor capacidad, tecnología ambiental y sistemas de pago digital.

Con el objetivo de mejorar la conectividad de la comunidad, la Línea 723 presentó tres nuevas unidades de colectivos con fuelle que ya circulan por Nordelta y otras localidades del partido de Tigre.


Se trata de vehículos articulados de última generación que permiten transportar una mayor cantidad de pasajeros, mejorar la interconexión entre distintas zonas del distrito y ofrecer mayor confort a los usuarios.



La presentación se realizó en Nordelta, donde representantes de la empresa destacaron que la incorporación responde al pliego de condiciones conformado por el Municipio de Tigre, con la intención de mejorar el nivel de vida de los vecinos.


Más capacidad y tecnología en la Línea 723


Como característica principal, los nuevos colectivos con fuelle permiten trasladar a más pasajeros por unidad. Además, cuentan con:



  • Acceso para personas con movilidad reducida

  • Cámaras de seguridad

  • Sistema de pago mediante billeteras virtuales

  • Tecnología ambiental que reduce la emisión de gases contaminantes


Estos avances apuntan a fortalecer el servicio de transporte que recorre gran parte del territorio del distrito.


El presidente de Micro Ómnibus Tigre, Miguel D´Imperio, explicó: “La inversión responde a la gran cantidad de personas que transitan por Nordelta. Las incorporaciones de estas unidades tienen como objetivo darle bienestar a la comunidad. Estos rodados tienen fuelle y son traccionados por un motor”.


Recorrido de las nuevas unidades


Las nuevas unidades realizan el trayecto N° 4 de la línea y circulan por la Avenida de los Lagos, arteria principal de Nordelta.


Además, el recorrido incluye las estaciones de Don Torcuato y Benavídez, fortaleciendo la interconexión entre distintas localidades del partido.

