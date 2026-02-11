Detuvieron a los cabecillas de una banda que coordinaba entraderas en San Isidro desde la cárcel

La investigación de la DDI San Isidro permitió detener a los líderes de una organización que dirigía robos bajo la modalidad entradera desde unidades penitenciarias. Una jubilada de 82 años fue una de las víctimas.

La DDI San Isidro detuvo a los cabecillas de una organización criminal que coordinaba entraderas en San Isidro desde unidades penitenciarias. La investigación judicial determinó que los líderes dirigían los asaltos mediante celulares y videollamadas, mientras menores de edad ejecutaban los robos.

El avance de la causa permitió identificar y aprehender a Brandon Imanol Brites, alojado en la Unidad 45 de Melchor Romero, y a Lucas Ezequiel Merelles, detenido en la Unidad 9 de La Plata. Ambos fueron señalados como responsables de organizar las operaciones delictivas desde prisión. Al momento de los hechos, los dos principales imputados compartían celda

Durante los allanamientos se secuestraron teléfonos celulares presuntamente utilizados para coordinar cada etapa de los asaltos.

Cómo operaba la banda

Según reconstruyó el fiscal general adjunto de San Isidro, Patricio Ferrari, los hechos eran ejecutados por menores reclutados por la organización conocida como la Banda del Millón.

La modalidad incluía la obtención de información personal de las víctimas a través de redes sociales. Luego, los cabecillas guiaban los robos en tiempo real mediante videollamadas, dando instrucciones precisas a quienes ingresaban a las viviendas.

El análisis de comunicaciones telefónicas, movimientos bancarios y registros de videovigilancia permitió establecer el esquema operativo y vincular a los detenidos con los hechos investigados.

Una jubilada de 82 años, entre las víctimas

Uno de los casos ocurrió el 9 de enero en Martínez, donde tres delincuentes ingresaron a la vivienda de Mónica Eugenia Mancini (conocida como La Jubilada influencer), de 82 años.

De acuerdo con la denuncia, los asaltantes forzaron el acceso a la propiedad, la golpearon y la maniataron. Además, la amenazaron con un cuchillo tomado de la cocina mientras exigían dinero.

Los agresores se apoderaron de efectivo en pesos y euros, joyas, equipos electrónicos y documentación personal. También la obligaron a entregar claves bancarias para realizar transferencias a cuentas vinculadas con otros integrantes de la organización. Antes de escapar, la dejaron atada dentro del domicilio.

Otro asalto bajo la misma modalidad

La causa también incluye un robo en una vivienda ubicada en Puerto Rico al 900, en Martínez, donde un hombre de 32 años fue víctima de una entradera.

En ese episodio, los delincuentes forzaron una reja con un criquet y sustrajeron dinero en pesos y dólares, electrodomésticos, una notebook y objetos de alto valor.

La fuga se realizó en un Ford Fiesta blanco, cuya patente fue detectada por cámaras de seguridad. Ese registro permitió identificar a Ortiz Lautaro Gabriel, actualmente detenido.

Menores prófugos y causa en curso

La Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil de San Isidro ordenó allanamientos en domicilios donde podrían ocultarse otros integrantes de la banda, en su mayoría menores de edad que permanecen prófugos.

La investigación continúa para determinar el alcance total de la organización y establecer responsabilidades en cada uno de los hechos.