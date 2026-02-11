Axel Kicillof marchó al Congreso contra la reforma laboral y cuestionó la política económica de Milei

El gobernador bonaerense se sumó a la movilización frente al Congreso y aseguró que la reforma laboral “no va a mejorar la situación de ningún trabajador”. También vinculó los despidos a la política económica nacional.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó este miércoles de la marcha al Congreso contra la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional y cuestionó la política económica de la administración de Javier Milei.

Durante la movilización, el mandatario bonaerense sostuvo que la iniciativa oficial no traerá mejoras para los trabajadores y la comparó con antecedentes históricos en materia económica.

En ese marco, Kicillof afirmó: "Es el mismo proyecto de Martínez de Hoz: si se ponen en juego las indemnizaciones, las horas extras y las vacaciones, es decir, todo lo que se fue construyendo a lo largo del tiempo, no va a mejorar la situación de ningún trabajador".

El Gobernador cuestionó los argumentos oficiales respecto del costo laboral y agregó: "Quienes promueven esta ley nos dicen que el problema de nuestro país es que es muy caro despedir trabajadores: deberían explicárselo a los 296 mil despedidos en los últimos dos años por responsabilidad de Javier Milei".

En esa línea, sostuvo que la situación del empleo responde a decisiones macroeconómicas y no al marco normativo laboral vigente: "Los despidos, las suspensiones, la pérdida de empleo y del salario no están vinculados a las leyes laborales, sino a la política económica del Gobierno nacional".

Kicillof estuvo acompañado por integrantes del Gabinete provincial, intendentes y militantes del Movimiento Derecho al Futuro, quienes participaron de la movilización frente al Congreso.