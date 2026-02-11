Tigre Educa 2026: el Municipio habilitó la preinscripción online al programa de becas

El programa de becas del Municipio de Tigre abrió la preinscripción online hasta el 8 de marzo para jóvenes de 17 a 35 años que cursen estudios terciarios o universitarios en instituciones públicas.

El Municipio de Tigre habilitó la preinscripción online al programa de becas Tigre Educa 2026, destinada a jóvenes de entre 17 y 35 años que cursen carreras terciarias o universitarias en instituciones de gestión estatal. La convocatoria estará abierta hasta el 8 de marzo.

La iniciativa, que se implementa desde 2008, tiene como objetivo acompañar a estudiantes del distrito en la continuidad de sus trayectorias educativas mediante el otorgamiento de becas económicas y propuestas complementarias.

¿Qué es Tigre Educa 2026?

El programa Tigre Educa 2026 está orientado a fortalecer la permanencia en el sistema educativo superior de jóvenes del partido. Además del apoyo económico, contempla la realización de talleres, tutorías y actividades de voluntariado en instituciones del distrito.

La propuesta está dirigida exclusivamente a estudiantes que asistan a universidades o institutos terciarios de gestión estatal oficial.

Cómo hacer la preinscripción online

Las personas interesadas deberán completar el formulario de preinscripción disponible en el siguiente enlace

Al momento de la inscripción, deberán adjuntar la siguiente documentación actualizada:



DNI (ambas caras) con domicilio en Tigre.

Constancia de inscripción en una universidad o instituto terciario de gestión estatal oficial.

Un breve ensayo, escrito o en formato video, sobre su historia personal.



Requisitos para postularse a las becas Tigre Educa



Tener entre 17 y 35 años .

Ser residente argentino y estar domiciliado en el partido de Tigre.

Estar inscripto en una carrera terciaria o universitaria de gestión estatal .

No contar con una carrera finalizada previamente.



Canales de consulta

Para más información, los vecinos y vecinas pueden ingresar a tigre.gob.ar/educacion/tigre_educa, comunicarse a través de Facebook: Educación Tigre e Instagram: @educaciontigre y @tigreeduca, o consultar por WhatsApp al 15 5401-2778 y por mail a becas@tigre.gob.ar.