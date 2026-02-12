ARBA confirmó que la patente en Provincia de Buenos Aires se pagará todos los meses desde marzo

Desde marzo de 2026, ARBA implementa el pago mensual de la patente bonaerense, con diez cuotas y nuevas escalas progresivas según la Ley Impositiva.

Desde marzo de 2026, la patente bonaerense mensual será una realidad. La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) confirmó que el impuesto automotor dejará de liquidarse de manera bimestral y pasará a cobrarse en diez cuotas mensuales, o en un único pago anual.

El nuevo esquema regirá desde el 10 de marzo, fecha en la que vencerá la primera cuota y también estará disponible la opción de pago anual. La medida modifica la frecuencia de facturación pero no el monto total del tributo.

Nuevo calendario de la patente bonaerense 2026

ARBA estableció un cronograma fijo con diez vencimientos mensuales:



Segunda cuota: 9 de abril



Tercera cuota: 7 de mayo



Cuarta cuota: 9 de junio



Quinta cuota: 8 de julio



Sexta cuota: 11 de agosto



Séptima cuota: 10 de septiembre



Octava cuota: 9 de octubre



Novena cuota: 10 de noviembre



Décima cuota: 10 de diciembre



El objetivo oficial es distribuir la carga tributaria a lo largo del año y evitar la acumulación de dos meses en una sola boleta.

El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, explicó que la modificación apunta a mejorar la organización financiera de las familias. Señaló que el esquema anterior generaba dificultades presupuestarias por la concentración de pagos.

Cómo se calcula el impuesto automotor 2026

El sistema vigente se apoya en cinco tramos con alícuotas progresivas, según la valuación fiscal del vehículo, el tipo de uso y los parámetros de la Ley Impositiva 2026.

Las escalas quedaron definidas de la siguiente manera:



Hasta $14.100.000: 1% sobre el valor fiscal.



De $14.100.000 a $18.700.000: $141.000 fijos más 2% sobre el excedente.



De $18.700.000 a $26.100.000: $233.000 fijos más 3% sobre el excedente.



De $26.100.000 a $53.900.000: $455.000 fijos más 4% sobre el excedente.



Más de $53.900.000: $1.567.000 fijos más 4,5% sobre el excedente.



Cada porcentaje se aplica únicamente sobre el excedente del tramo correspondiente y no sobre el total del valor del rodado.

La reducción de escalas —de quince a cinco— busca simplificar el cálculo y brindar mayor claridad a los contribuyentes.

Régimen especial para vehículos comerciales

Los vehículos con uso laboral —utilitarios, pickups y camionetas de trabajo— pueden tributar bajo un régimen alternativo.

Para acceder, los propietarios deben acreditar que el rodado está vinculado a una actividad registrada en Ingresos Brutos y presentar la documentación correspondiente, incluido el pago del Impuesto de Sellos cuando corresponda.

Si no cumplen con estos requisitos, quedarán alcanzados por el régimen general.

Recaudación y alcance del impuesto

La Provincia administra el impuesto automotor durante los primeros diez años de antigüedad del vehículo, siempre que esté radicado en territorio bonaerense.

Luego de ese plazo, la recaudación pasa a los municipios, que mantienen el mismo esquema de tramos y alícuotas.

Canales de pago habilitados

ARBA habilitó distintos mecanismos digitales para facilitar el cumplimiento:



Descarga online de boletas



Pago con tarjeta de crédito o débito



Códigos electrónicos generados por el sistema



Las boletas pueden imprimirse o abonarse electrónicamente desde cualquier dispositivo.

La explicación oficial

En diálogo con Radio Provincia, Cristian Girard sostuvo que “tres de cada cuatro propietarios de vehículos va a pagar nominalmente menos que lo que pagó el año pasado”.

Según indicó, en 2025 se produjo un incremento significativo debido a que la Legislatura no aprobó la ley impositiva, lo que generó un desajuste entre valuaciones y alícuotas. Aclaró que la excepción corresponde a vehículos de alta valuación, que continuarán tributando montos superiores.