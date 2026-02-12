Tiroteo en Merlo tras el robo de una camioneta en Ituzaingó: un delincuente muerto y dos detenidos

El enfrentamiento ocurrió en la intersección de Los Jacintos y Álvarez Jonte luego de una persecución que comenzó en Ituzaingó tras el robo de una Toyota Hilux a una mujer de 70 años. Un policía resultó herido.

Un tiroteo en Merlo que incluyó más de 40 disparos dejó como saldo un delincuente muerto, dos detenidos y un policía herido. El episodio fue el desenlace de una persecución que comenzó en Ituzaingó, tras el robo de una camioneta a una mujer de 70 años.

El enfrentamiento final se registró en la esquina de Los Jacintos y Álvarez Jonte, donde los sospechosos intentaron escapar a pie luego de abandonar el vehículo en el que huían.

Cómo comenzó el robo en Ituzaingó

El hecho se inició en Villa Udaondo, partido de Ituzaingó. La víctima circulaba en su Toyota Hilux blanca por la calle Del Lazo, entre Facundo y José de Thames, cuando fue interceptada por dos vehículos.

Según la reconstrucción, uno de los autos la sobrepasó a alta velocidad y el otro la impactó desde atrás, obligándola a frenar. De ambos descendieron cuatro hombres armados que la amenazaron, le robaron sus pertenencias y la obligaron a bajar del rodado.

Los asaltantes escaparon por la calle De las Catonas. Tras la denuncia, la investigación permitió geolocalizar uno de los dispositivos robados en el barrio Matera, en Merlo.

Allanamiento y primera detención

La causa quedó en manos de la fiscal María Alejandra Bonini, titular de la UFI Descentralizada N° 2 de Ituzaingó, quien solicitó una orden de allanamiento.

Con aval judicial, personal de la DDI Morón, bajo la coordinación interina del comisario Juan Pablo Ponte Wisto, se dirigió a una vivienda ubicada en Amperes al 3500, en Matera.

En el lugar hallaron la camioneta sustraída, oculta en el fondo de la propiedad y con las patentes modificadas. También recuperaron objetos personales de la víctima y levantaron huellas dactilares.

El ocupante del inmueble, identificado como C. A. Q. (43), intentó escapar a pie, pero fue detenido.

Persecución y enfrentamiento en Merlo

El análisis de cámaras del Laboratorio de Imágenes del Municipio de Ituzaingó permitió identificar un Peugeot 208 blanco vinculado al hecho. El dominio llevó a otra vivienda en Las Gardenias al 800, en Agustín Ferrari (Merlo).

Cuando efectivos de la Policía Motorizada y del Gabinete Técnico Operativo de la comisaría 3ª de Las Cabañas llegaron al lugar, el Peugeot salió a gran velocidad con tres ocupantes.

Se inició una persecución que terminó en Los Jacintos y Álvarez Jonte, donde los sospechosos abandonaron el vehículo y se produjo un intercambio de disparos con más de 40 detonaciones.

Los hombres intentaron refugiarse en una casa cercana para escapar por los techos. Uno cayó herido en el ingreso y los otros dos se entregaron.

Quién era el delincuente muerto

El fallecido fue identificado como Maximiliano Cristian Díaz (30), alias “Chito”, quien murió por un disparo en el abdomen antes de recibir asistencia médica. Según fuentes judiciales, contaba con antecedentes por homicidio y otros delitos.

Los detenidos fueron identificados como F. R. D. (31), hermano del fallecido, y G. H. R. (41). Ambos registran antecedentes penales.

Armas secuestradas y policía herido

En el procedimiento se secuestró un revólver calibre .38 y, en el allanamiento previo, una escopeta. También incautaron un chaleco antibalas, municiones y elementos robados.

Un efectivo de la Motorizada sufrió una lesión leve por roce de bala en una mano.

Los tres aprehendidos quedaron a disposición de la fiscal Bonini, quien prevé indagarlos por robo agravado por el uso de arma de fuego, encubrimiento agravado y atentado y resistencia a la autoridad.