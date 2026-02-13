Julio Zamora presentó la planificación educativa 2026 en el CUT

El intendente reunió a más de 150 integrantes del área educativa en el Centro Universitario Tigre para definir estrategias, programas y obras de infraestructura de cara al ciclo lectivo 2026.

El intendente Julio Zamora encabezó el Encuentro Estratégico de Educación en Tigre, realizado en el Centro Universitario Tigre (CUT), donde presentó los lineamientos generales y acciones previstas para el ciclo lectivo 2026.

La reunión contó con la participación de más de 150 integrantes del área y tuvo como objetivo generar un espacio de diálogo institucional e intercambio de ideas para una planificación conjunta.

Puesta en común de políticas y programas educativos

Durante la jornada, representantes de todos los niveles pedagógicos del distrito realizaron una puesta en común sobre las acciones que se llevarán adelante este año en materia educativa.

"Fue un encuentro muy fructífero, donde se compartieron las experiencias en cada área en materia educativa, programas de niñez, educación inicial, primaria, secundaria y universitaria. También las becas del Tigre Educa, y todas las cuestiones que tienen que ver con esta apuesta por la educación del Municipio de Tigre, y, fundamentalmente, todo lo que hacemos en infraestructura escolar", destacó el jefe comunal.

El encuentro permitió repasar programas como Tigre Educa, además de abordar el trabajo en infraestructura escolar y las políticas de acompañamiento en los distintos niveles educativos.

Articulación con la Provincia y análisis de riesgos

Zamora también explicó que se realizaron reuniones previas con autoridades de la Provincia de Buenos Aires para evaluar la situación del distrito.

"También se hicieron reuniones previas con representantes de la Provincia de Buenos Aires para hacer un mapa de cómo estamos en materia educativa y cuáles son los los factores de riesgo que podemos tener en el comienzo de clases", agregó.

El objetivo fue analizar el estado del sistema educativo local y anticipar posibles dificultades en el inicio del ciclo lectivo.

Debate interno y fortalecimiento institucional

Durante el Encuentro Estratégico se debatieron los principales desafíos del área para 2026 y se realizó un repaso de las políticas implementadas en los últimos años.

"Se realizó un repaso de todas las políticas que ya el Municipio de Tigre viene desarrollando a lo largo de estos años, fortaleciendo todo el apoyo que siempre ha brindado el Intendente Julio Zamora", expresó la secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora.

Estos espacios buscan fortalecer el trabajo articulado entre equipos técnicos y construir un marco común para orientar futuras acciones que consoliden la gestión educativa del distrito.

Para más información, los vecinos pueden comunicarse con la Subsecretaría de Educación a través de sus redes sociales: Facebook Educación Tigre e Instagram @educaciontigre.