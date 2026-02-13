Por la crisis económica Tigre capacitó y asistió a referentes de comedores y merenderos

En el Museo de la Reconquista, autoridades locales analizaron el impacto del contexto económico en organizaciones comunitarias y reforzaron políticas como el PAOC y la Tarjeta Fresco.

El Municipio de Tigre mantuvo una reunión con referentes de merenderos y comedores del distrito ante la delicada situación económica actual, con el objetivo de conocer sus necesidades y reafirmar el acompañamiento del Estado local.

El encuentro se desarrolló en el Museo de la Reconquista y estuvo encabezado por la secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora, quien dialogó con representantes de distintas organizaciones comunitarias para analizar el panorama de cada espacio.

Capacitación y acompañamiento a merenderos y comedores

La jornada comenzó en horas de la tarde con una capacitación a cargo del equipo de Tigre Saludable, destinada a brindar herramientas sobre buenos hábitos de consumo alimentario y nutrición, con el fin de fortalecer la tarea que desarrollan los referentes en cada barrio.

Además, se generó un espacio de reflexión y debate donde cada organización expuso la situación actual que atraviesa en el contexto económico vigente.

En ese marco, Gisela Zamora destacó: “El Municipio de Tigre es un Gobierno comprometido y está presente todo el año con una mirada atenta especialmente con las infancias y las personas más vulnerables. Hay niños y niñas que están creciendo en un contexto económico complejo. Es por ello que trabajamos en generar este apoyo para las distintas organizaciones comunitarias”.

El rol del PAOC y la Tarjeta Fresco

El Municipio de Tigre implementa diversas políticas públicas para acompañar a las organizaciones que asisten a familias vulnerables del distrito.

Entre ellas se encuentra el Programa Alimentario para Organizaciones Comunitarias (PAOC), mediante el cual los espacios reciben la acreditación mensual de un monto en la “Tarjeta Fresco”, destinada a la compra de frutas, verduras, carnes y lácteos.

Esta medida se complementa con la entrega de productos secos que ejecuta la comuna, con el objetivo de fortalecer el abastecimiento de los merenderos y comedores del distrito.

Por su parte, Cata, representante del comedor “Lo de Cata” de Troncos del Talar, expresó: “Los vecinos y vecinas tienen que saber que todos los aportes que realizan tienen buen destino, en este caso a los merenderos y comedores de Tigre”.