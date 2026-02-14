Pacheco: Cruzó una y otra vez la Ruta 197 hasta que un auto lo atropelló

Las cámaras del Centro de Operaciones Tigre registraron el momento en que un peatón cruzó reiteradas veces la Ruta 197 en General Pacheco y fue embestido por un vehículo. El hombre sufrió heridas leves y fue asistido por el SET.

Un hombre fue embestido por un automóvil en la Ruta 197, en General Pacheco, luego de cruzar peligrosamente la calzada en reiteradas oportunidades. El hecho quedó registrado por las cámaras del Centro de Operaciones Tigre (COT) y permitió la rápida intervención de los servicios de emergencia. La víctima sufrió heridas leves.

El episodio ocurrió cuando el peatón se desplazaba a pie cruzando de manera insistente de un lado a otro la traza vehicular, en una zona de alto tránsito. La secuencia fue captada por los dispositivos de video vigilancia del COT.

El momento del atropello en Ruta 197

Según se observa en las imágenes, varios vehículos lograron esquivarlo —incluido un colectivo—, pero finalmente otro rodado no consiguió frenar a tiempo y lo impactó. El hombre cayó sobre el asfalto tras el golpe.

Un móvil del COT que patrullaba la zona acudió de inmediato para asistirlo. Sin embargo, al intentar identificarlo, el sujeto escapó corriendo del lugar.

Activación del protocolo de emergencia

Posteriormente, desde la central de monitoreo se activó el protocolo correspondiente. Profesionales del Sistema de Emergencias Tigre (SET) brindaron los primeros auxilios en el lugar y luego trasladaron al hombre al Hospital Magdalena V. de Martínez de General Pacheco.

Del operativo también participaron agentes de Defensa Civil, en coordinación con el sistema de monitoreo municipal.

Video del Accidente