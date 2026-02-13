Choque múltiple en Panamericana a la altura de Don Torcuato: tres heridos

El accidente involucró a tres camiones y un automóvil en la mano al Norte de la autopista, en jurisdicción de Tigre. Hubo carriles obstruidos y fuertes demoras en la zona norte.

Un choque múltiple en Panamericana, a la altura de Don Torcuato, dejó al menos tres personas heridas y generó importantes demoras durante la tarde de este viernes 13 de febrero.

El siniestro se produjo en el kilómetro 28, mano al Norte, en jurisdicción del partido de Tigre. En la colisión estuvieron involucrados tres camiones y un automóvil. Como consecuencia del impacto, tres personas resultaron heridas, aunque no se informó oficialmente la gravedad de las lesiones.

Tras el accidente, quedaron obstruidos dos carriles rápidos y uno lento, lo que provocó un fuerte congestionamiento vehicular en sentido hacia el Norte. La circulación estuvo frenada desde la zona de Melo, a la altura del kilómetro 14, y se extendió hasta el kilómetro 28, pasando el cruce con la Ruta 202.

La congestión en la autopista también afectó el enlace desde el Camino del Buen Ayre hacia la Panamericana, donde se registraron demoras durante varias horas. Con el correr de la tarde, el tránsito comenzó a normalizarse progresivamente. Las autoridades recomendaron circular con precaución y optar por vías alternativas mientras se realizaban las tareas para despejar la calzada.