edición 8019 - visitas hoy 51365

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

Policiales / Tigre

Choque múltiple en Panamericana a la altura de Don Torcuato: tres heridos

Choque múltiple en Panamericana, en Don Torcuato: tres heridos y demoras en el km 28 mano al Norte.
El accidente involucró a tres camiones y un automóvil en la mano al Norte de la autopista, en jurisdicción de Tigre. Hubo carriles obstruidos y fuertes demoras en la zona norte.

Un choque múltiple en Panamericana, a la altura de Don Torcuato, dejó al menos tres personas heridas y generó importantes demoras durante la tarde de este viernes 13 de febrero.


El siniestro se produjo en el kilómetro 28, mano al Norte, en jurisdicción del partido de Tigre. En la colisión estuvieron involucrados tres camiones y un automóvil. Como consecuencia del impacto, tres personas resultaron heridas, aunque no se informó oficialmente la gravedad de las lesiones.


Tras el accidente, quedaron obstruidos dos carriles rápidos y uno lento, lo que provocó un fuerte congestionamiento vehicular en sentido hacia el Norte. La circulación estuvo frenada desde la zona de Melo, a la altura del kilómetro 14, y se extendió hasta el kilómetro 28, pasando el cruce con la Ruta 202.


La congestión en la autopista también afectó el enlace desde el Camino del Buen Ayre hacia la Panamericana, donde se registraron demoras durante varias horas. Con el correr de la tarde, el tránsito comenzó a normalizarse progresivamente. Las autoridades recomendaron circular con precaución y optar por vías alternativas mientras se realizaban las tareas para despejar la calzada.

Últimas Noticias

Corredor Seguí en Malvinas Argentinas: Leo Nardini recorrió la obra que ya supera el 50% de avance
Corredor Seguí en Malvinas Argentinas: Leo Nardini recorrió la obra que ya supera el 50% de avance
Julio Zamora presentó la planificación educativa 2026 en el CUT
Julio Zamora presentó la planificación educativa 2026 en el CUT
Por la crisis económica Tigre capacitó y asistió a referentes de comedores y merenderos
Por la crisis económica Tigre capacitó y asistió a referentes de comedores y merenderos
Tigre se hizo fuerte en Victoria, derrotó a Aldosivi y quedó puntero
Tigre se hizo fuerte en Victoria, derrotó a Aldosivi y quedó puntero
Sturzenegger: “Si te lastimaste jugando al fútbol, la cobertura es del 50%”
Sturzenegger: “Si te lastimaste jugando al fútbol, la cobertura es del 50%”
Kicillof abrió el Congreso Provincial de Seguridad y defendió la inversión estatal en la Policía
Kicillof abrió el Congreso Provincial de Seguridad y defendió la inversión estatal en la Policía