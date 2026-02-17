Tigre derrotó a Claypole y avanzó a 16avos de final de la Copa Argentina 2026

Tigre avanzó en la Copa Argentina 2026

El equipo de Diego Dabove se impuso 2-0 en el estadio Nuevo Francisco Urbano por los 32avos de final y ahora enfrentará al campeón defensor, Independiente Rivadavia.

Tigre derrotó 2-0 a Claypole en el estadio Nuevo Francisco Urbano de Deportivo Morón y se clasificó a los 16avos de final de la Copa Argentina 2026, instancia en la que enfrentará al campeón defensor, Independiente Rivadavia de Mendoza.

El equipo dirigido por Diego Dabove resolvió el partido en el segundo tiempo con los goles de Ramón “Cachila” Arias, a los 12 minutos, y David Romero, a los cinco minutos de descuento.

Un primer tiempo con pocas situaciones

La única llegada clara de la primera etapa fue para Tigre, a los 30 minutos. Elías Cabrera filtró un pase para Manuel Fernández, quien quedó mano a mano por el sector izquierdo, pero el arquero Joaquín Cabrera achicó a tiempo.

En la acción siguiente, un centro desde la izquierda encontró el cabezazo de Alfio Oviedo, que no impactó con precisión y el remate se fue desviado.

El complemento, el quiebre del partido

En el inicio del segundo tiempo, un córner bajo al primer palo le quedó a Ramón Arias, cuyo disparo salió desviado por el poste izquierdo del arquero Joaquín Cabrera.

Dos minutos después, Santiago López recibió sobre el costado derecho y envió un centro que se fue cerrando hasta impactar en el travesaño.

El gol llegó a los 12 minutos del complemento. Un córner ejecutado por “Santi” López cayó en el segundo palo, donde Arias retrocedió y conectó de cabeza al poste izquierdo para marcar el 1-0.

A los 19 minutos, tras una contra luego de un córner, López avanzó por izquierda y asistió a Ignacio Russo, que definió de primera pero nuevamente respondió Joaquín Cabrera con su mano derecha.

A los 27 minutos, Russo volvió a quedar mano a mano ante el arquero rival, que achicó y se quedó con el disparo bajo del delantero.

Claypole intentó, pero Tigre lo cerró en el final

La situación más clara de Claypole fue a los 35 minutos, con un centro desde la derecha de Jonathan Benítez que encontró a Leonel Llodrá, aunque su cabezazo se fue por encima del travesaño.

En el quinto minuto de descuento, mediante un nuevo contraataque posterior a un tiro de esquina, el pase atrás de Santiago López habilitó a David Romero, quien eludió al guardameta corriendo hacia su pierna derecha y definió con el arco libre para el 2-0 definitivo.

Síntesis del partido

Copa Argentina 2026 – 32avos de final

Tigre 2 – 0 Claypole

Estadio: Nuevo Francisco Urbano

Árbitro: Julio Barraza

Tigre: Felipe Zenobio; Martín Garay, Ramón Arias, Juan Villalba, Federico Álvarez; Manuel Fernández, Bruno Leyes, Gonzalo Piñeiro, Elías Cabrera; Santiago López, Alfio Oviedo.

DT: Diego Dabove.

Claypole: Joaquín Cabrera; Jonatan Benítez, Rodrigo Campanelli, Mario Godoy, Farid Jasni; Federico Cruz, Sergio Alfonzo, Rodrigo Ortiz, Sergio Acosta; Axel Paiva, Leonel Llodrá.

DT: Roque Drago.

Goles en el segundo tiempo: 12m. Ramón Arias (T), 50m. David Romero (T).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio, Ignacio Russo por Elías Cabrera (T); 16m. Valentín Moreno por Manuel Fernández (T); 18m. Aaron Caraballo por Federico Cruz (C); 24m. Agustín Maciel por Rodrigo Ortiz (C); 28m. David Romero por Alfio Oviedo (T); 34m. Martín Charles por Axel Paiva (C); 41m. Joaquín Mosqueira por Bruno Leyes (T) y Alan Barrionuevo por Juan Villalba (T).