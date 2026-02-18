Cierre de Fate: trabajadores denuncian represión y la detención del titular del SUTNA

Tras el anuncio del cierre definitivo de Fate, operarios denunciaron despidos sin justificación, presencia policial en el predio y la detención del secretario general del SUTNA. Permanecen dentro de la planta en defensa de sus puestos laborales.

El cierre definitivo de Fate desató este miércoles un fuerte conflicto gremial luego de que trabajadores denunciaran 700 despidos sin explicación, presencia policial en el predio y la detención del secretario general del SUTNA, Alejandro Crespo.

Operarios permanecen dentro de la planta para defender sus puestos laborales y aseguran que la empresa no atraviesa una crisis productiva.

“El problema no es de los trabajadores”

El delegado de ingeniería Facundo Roa afirmó que la responsabilidad no recae sobre el personal y explicó que continúan en el establecimiento resistiendo el cierre.

“Somos 150 trabajadores que estamos defendiendo nuestro trabajo”, sostuvo.

Desde el techo del edificio, denunció el accionar policial: “La Policía vino acá y están tirando balas de goma, no somos delincuentes”. Además, indicó que Alejandro Crespo estaba “detenido en la entrada de Fate”.

Roa agregó: “Vinimos a la terraza para resistir acá. Voy a ser papá por primera vez dentro de un mes por eso también estoy resistiendo también”.

En relación al contexto laboral, expresó: “La reforma laboral esclaviza a los trabajadores y tira para atrás muchos años de lucha”.

700 familias afectadas por el cierre

Por su parte, el trabajador Sebastián Tesoro sostuvo que la medida impacta directamente en cientos de hogares.

“Somos alrededor de 700 familias, trabajadores y operarios que quedamos despedidos sin argumentación. Nos enteramos por un comunicado a las cinco de la mañana donde la fábrica decía que cesaba la función productiva y nos dejaba en la calle”, explicó.

Tesoro rechazó que exista una crisis productiva: “Fate no tiene ninguna crisis, antes de salir de vacaciones se producían 6.000 cubiertas por día es imposible una crisis con el nivel de producción que había”.

También denunció represión: “Estamos adentro conservando nuestros puestos de trabajo, hubo una represión donde se llevaron detenido a Alejandro Crespo, el secretario del sindicato, un escándalo”.

Y agregó: “Está militarizado el predio con la policía de la provincia de Buenos Aires. Vamos a pelear por nuestro lugar, peleamos por el puesto de trabajo no por la indemnización”.

Salarios congelados y reducción de personal

El trabajador Víctor Ottoboni, con más de 21 años en mantenimiento, manifestó sorpresa por la decisión empresarial.

“Hace más de 21 años que trabajo acá en mantenimiento. Fue una sorpresa esto”, señaló.

Además, relató: “Vimos que se había reforzado la seguridad y a compañeros que le habían enviado telegramas”.

Ottoboni indicó: “La cantidad de trabajadores bajó muchísimo por desvinculaciones involuntarias. Hace más de un año tenemos el salario congelado”.

Y concluyó: “Hubo una persecución y manoseo de la empresa que muchos compañeros no la toleran y deciden irse. Nos vamos a quedar hasta que nos garanticen nuestros puestos de trabajo. La fábrica seguía produciendo con menos personal”.