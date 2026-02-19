edición 8032 - visitas hoy 22587

Femicidio en San Martín: vecinos descubrieron a un hombre cuando apuñalaba a su pareja y lo redujeron

El hecho ocurrió en el barrio 18 durante la madrugada. La víctima, de 43 años, fue trasladada al Hospital Castex, donde murió por las heridas. El acusado quedó detenido por orden judicial.

Un femicidio en San Martín conmocionó al barrio 18 durante la madrugada de este jueves. Un hombre de 42 años fue detenido luego de que vecinos lo descubrieran mientras apuñalaba a su pareja dentro de la vivienda que compartían. La víctima, de 43 años, murió poco después en el hospital producto de las lesiones.


El hecho ocurrió cerca de las 6 de la mañana, cuando residentes del complejo escucharon gritos de auxilio provenientes del domicilio. Ante la gravedad de la situación, decidieron forzar el ingreso.


Al irrumpir en la vivienda, los vecinos encontraron a Juan Ramón Díaz (42) atacando con un arma blanca a Daniela Alejandra Gasis (43). Según indicaron fuentes policiales, la mujer presentaba heridas de arma blanca en brazos y pecho.


Debido a la gravedad de las lesiones, los propios testigos trasladaron a la víctima al Hospital Castex, donde falleció poco después como consecuencia de las heridas sufridas.


En tanto, el agresor fue reducido por los vecinos hasta la llegada de efectivos de la Policía Ecológica, que realizaban un operativo preventivo en las inmediaciones.


La causa quedó en manos del fiscal Daniel Cangelosi, titular de la UFI 3, quien dispuso la inmediata aprehensión del sospechoso y el inicio de las actuaciones judiciales correspondientes.


El expediente fue caratulado como femicidio. El cuerpo de la víctima fue trasladado para la autopsia y la Justicia continúa con la toma de testimonios y la recolección de pruebas en la vivienda donde ocurrió el crimen.


De acuerdo a fuentes del caso, no existían denuncias previas ni medidas de restricción entre la pareja. Sin embargo, familiares señalaron que habían atravesado al menos un episodio de violencia, aunque la mujer no realizó presentación formal ante la Justicia.


El acusado, empleado de una panadería, permaneció en silencio ante las consultas de la fiscalía tras su detención.

