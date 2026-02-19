San Isidro: Detuvieron a dos presuntos miembros de la Banda del Millón en un operativo policial

La Policía interceptó una moto sin patente durante un operativo preventivo y logró apresar a dos presuntos integrantes de la Banda del Millón. Uno de ellos tiene 15 años y era buscado por robos bajo modalidad escruche.

Dos presuntos integrantes de la Banda del Millón en San Isidro fueron detenidos este jueves tras una persecución policial. Uno de los aprehendidos tiene 15 años y registraba un pedido de captura activo por robos bajo la modalidad escruche, informaron fuentes del caso.

El procedimiento se inició cuando efectivos de la Comisaría 1ª San Isidro realizaban tareas de prevención y detectaron una moto Honda 110 sin dominio colocado, ocupada por dos hombres.

Persecución y detención en calle Francia

Al intentar identificarlos, los ocupantes emprendieron la fuga, lo que dio inicio a un seguimiento que finalizó en calle Francia al 200, donde ambos fueron aprehendidos.

Según precisaron los investigadores, durante el operativo se incautó una caja identificada con la aplicación “Pedidos Ya”, dentro de la cual había una mochila con herramientas de efracción y un teléfono celular.

Elementos utilizados en modalidad escruche

De acuerdo con la pesquisa, los objetos secuestrados son comúnmente utilizados en hechos de robo bajo modalidad escruche, una modalidad delictiva que afecta con frecuencia a vecinos de la zona norte.

El menor detenido contaba con un pedido de captura activo por este tipo de delitos.

En la causa tomó intervención la UFI de Responsabilidad Juvenil de San Isidro, que dispuso las diligencias correspondientes.