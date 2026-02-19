edición 8032 - visitas hoy 22564

San Fernando

Protesta en Panamericana Ramal Tigre: trabajadores de Fate, CTERA y organizaciones sociales cortaron el tránsito

En el marco del paro general convocado por la CGT, trabajadores de Fate, docentes de CTERA y organizaciones sociales bloquearon la Autopista Panamericana en Virreyes contra la reforma laboral que se debate en Diputados.

Trabajadores de Fate, junto a integrantes de CTERA y organizaciones sociales, realizaron este jueves un corte en la Autopista Panamericana en Virreyes, en el marco del paro general convocado por la CGT y en rechazo a la reforma laboral que se trata en Diputados.


La protesta se llevó a cabo en el Ramal Tigre, a la altura de la calle Uruguay, donde los manifestantes bloquearon la circulación vehicular en una de las principales vías de acceso de la zona norte bonaerense.


En el lugar se encontraba personal de la Gendarmería Nacional, que solicitó a los trabajadores la liberación de al menos medio carril para permitir la circulación parcial del tránsito.


Momentos después, los manifestantes accedieron al pedido y habilitaron parcialmente la traza. Según se informó, si bien la circulación en la zona no registraba el flujo habitual de un día laboral debido al paro general, los conductores que debían transitar por el sector podían desviarse por la Avenida Avellaneda.


La medida se desarrolló en simultáneo con otras acciones gremiales impulsadas en distintos puntos del país contra el proyecto de reforma laboral que se debate este jueves en la Cámara de Diputados.

Catherine Araujo Hernandez, CUIT 27-96321867-4, transfiere el fondo de comercio del rubro barbería, expediente de habilitación N° 4112-14214/23, sito en Boulevard del Mirador 530, Nordelta, partido de Tigre, provincia de Buenos Aires, a Pablo Daniel Brandan, CUIT 20-30148290-7.

