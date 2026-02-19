La CGT realizó su cuarto paro general contra Milei y destacó un acatamiento “importantísimo”

La central obrera concretó su cuarto paro general durante la gestión de Javier Milei en rechazo a la reforma laboral que se debate en el Congreso. El transporte funcionó de forma mínima y hubo movilización al Parlamento.

La Confederación General del Trabajo (CGT) concretó este jueves su cuarto paro general en la gestión de Javier Milei, en rechazo al proyecto de reforma laboral que se debate en el Congreso. La medida tuvo un fuerte impacto en el transporte público y en distintos sectores industriales.

El cosecretario general de la central obrera, Jorge Sola, aseguró que el nivel de acatamiento fue “importantísimo” y sostuvo que la huelga reflejó un respaldo masivo a la postura sindical frente a los cambios en la normativa laboral.

El paro se notó principalmente en el mínimo funcionamiento del transporte público. Solo circularon las líneas de colectivos pertenecientes al Grupo DOTA, cuyos choferes no están afiliados a la UTA.

Ante la ausencia de colectivos, trenes y subtes, los servicios de autos de aplicaciones y combis se convirtieron en alternativas para quienes intentaron trasladarse.

También se paralizó el funcionamiento de la mayoría de las fábricas de distintos sectores industriales, así como la atención al público en dependencias estatales, bancos y otras entidades.

Donde menos se sintió la medida fue en los comercios a la calle, que en un porcentaje importante abrieron sus persianas y trabajaron con normalidad, según constató la Agencia Noticias Argentinas.

El balance de Jorge Sola

En declaraciones a Radio Rivadavia, Sola afirmó: “El acatamiento es importantísimo, ya desde ayer a las 10 de la noche los sectores fabriles con turnos nocturnos empezaron a dejar sus puestos de trabajo”.

Sobre la adhesión del gremio de colectiveros y el impacto en quienes quisieron asistir a sus empleos, expresó que los choferes “tienen derecho a expresarse también, y esa adhesión es un apoyo y una unidad de concepción”.

El dirigente sostuvo que el respaldo al paro representa “un enorme rechazo a la destrucción del tejido productivo que se está haciendo desde hace dos años y que cada vez tiene mayor profundidad”.

En ese marco, mencionó el cierre de la empresa de neumáticos FATE, anunciado el miércoles, y señaló que “es solo la punta del iceberg de 300.000 puestos de trabajo formales que se han caído” desde la llegada de Milei al Gobierno.

Además, afirmó: “La CGT en toda su amplitud está convencida de que el Gobierno debe representar los intereses de los trabajadores, esto no tiene que ver con ideologías, porque muchos de los que nosotros representamos votaron al Gobierno y otros a la oposición”.

Movilización de sectores “duros” al Congreso

En paralelo al paro, sectores “duros” de la CGT, críticos de la conducción, junto a sindicatos de las dos CTA, realizaron una marcha hacia el Congreso, donde la Cámara de Diputados trataba el proyecto de reforma laboral tras su aprobación en el Senado.

Entre los gremios que integran el Frente de Sindicatos Unidos se encuentran la UOM, Aceiteros, Pilotos, Aeronáuticos y ATE.

El titular de la UOM, Abel Furlán, sostuvo antes de la movilización: “Estamos cumpliendo con ese mandato, con ese compromiso que tomamos de estar en las calles luchando. No concebimos otro camino que no sea el de la lucha para revertir y transformar esta realidad que nos duele a todos”.

Y agregó: “Esta reforma laboral, mal llamada modernización laboral, tiene como único objetivo el sometimiento y la pérdida de dignidad para todos los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Vamos a seguir trabajando para profundizar nuestra lucha porque nos asiste absolutamente toda la razón”.