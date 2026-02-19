Detuvieron en Tigre a un menor por el violento robo a la abuela influencer de Martínez

El adolescente de 17 años fue arrestado en Tigre por la entradera que sufrió una jubilada de 82 años en Martínez. Es el tercer detenido en la causa por robo agravado.

Un adolescente de 17 años fue detenido en Tigre acusado de haber participado en el violento robo bajo modalidad entradera que sufrió una jubilada de 82 años en Martínez el pasado 9 de enero. Con esta aprehensión, ya son tres los jóvenes detenidos en el marco de la causa.

El sospechoso tenía pedido de captura vigente y fue arrestado tras tareas investigativas encubiertas realizadas por el Comando de Patrullas Tigre junto al Grupo Táctico de Operaciones (GTO) de la Comisaría Tigre 2ª.

Robo agravado bajo modalidad entradera en Martínez

La causa está caratulada como robo agravado bajo modalidad de entradera. Según la denuncia, los delincuentes ingresaron al domicilio de la víctima, la redujeron y le sustrajeron dinero en efectivo, joyas, documentación, el teléfono celular y distintos efectos personales.

Además, la mujer declaró que fue obligada a revelar claves bancarias y a realizar transferencias hacia cuentas vinculadas a billeteras virtuales, lo que amplió el perjuicio económico.

Menor alojado en un centro cerrado en La Plata

Por tratarse de un menor de edad, el acusado fue trasladado y alojado en un centro de régimen cerrado en la ciudad de La Plata, quedando a disposición de la UFI de Responsabilidad Penal Juvenil del Departamento Judicial de San Isidro, que continúa con la investigación.

El caso generó fuerte repercusión en redes sociales, ya que la víctima es conocida como “abuela influencer”, donde comparte contenido y cuenta con una importante comunidad de seguidores.