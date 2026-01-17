La Justicia prohibió nuevos traslados de carpinchos en Nordelta

La Cámara Contencioso Administrativa de San Martín revocó una autorización previa y ordenó no mover ejemplares hasta contar con informes técnicos y ambientales concluyentes.

Un tribunal de la provincia de Buenos Aires resolvió prohibir nuevos traslados de carpinchos en Nordelta, al revocar una autorización previa que habilitaba el desplazamiento de ejemplares como prueba piloto. La medida fue considerada “prematura e irrazonable” y se fundamentó en la falta de informes técnicos concluyentes.

La decisión fue adoptada este viernes por la Cámara Contencioso Administrativa de San Martín, que hizo lugar a la apelación presentada por la asociación “Callejero Casa quiere” y dejó sin efecto una resolución de la jueza María Paula Venere.

El fallo dispuso que no se autoricen nuevas “traslocaciones” de ejemplares hasta contar con mayores elementos de evaluación, entre ellos informes sobre los resultados del operativo ya realizado y el avance del Estudio de Impacto Ambiental Acumulativo.

Los jueces Jorge Augusto Saulquin y Luciano Enrici recordaron que los carpinchos “gozan del estatus de fauna silvestre protegida en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires”, por lo que su traslado constituye una medida de carácter excepcional.

En su resolución, la Cámara cuestionó que la autorización inicial se haya ejecutado mientras el recurso de apelación aún se encontraba pendiente. En ese sentido, advirtió que “resulta improcedente materializar una medida de carácter innovativo e irreversible sin que la decisión contara con firmeza”.

Además, el tribunal consideró que la denominada “prueba piloto” carecía de sustento técnico suficiente y señaló que su idoneidad para resolver los problemas de seguridad vial invocados es “cuanto menos, insuficiente y carente de certeza técnica”.

Los magistrados concluyeron que la autorización fue otorgada de manera prematura e invirtió el orden lógico de la gestión ambiental: “primero el diagnóstico y, en última instancia, la remoción” de los animales.

La causa se tramita en el marco de una acción de recomposición ambiental vinculada al desarrollo urbano en Nordelta y al manejo de la fauna silvestre en la zona.