Chanchos salvajes en Nordelta: alarma entre vecinos en medio del conflicto por los carpinchos

Vecinos de un barrio privado de Nordelta denunciaron la aparición de chanchos salvajes que se movían en manada, en un contexto marcado por la polémica por los traslados de carpinchos.

La aparición de chanchos salvajes en Nordelta generó sorpresa y preocupación entre vecinos de un barrio privado del partido de Tigre, que denunciaron la presencia de varios animales desplazándose en manada dentro del country.

El hecho ocurrió en las últimas horas y fue registrado por residentes que observaron cómo los cerdos salvajes avanzaban por espacios comunes, destrozaban plantas y rompían bolsas de basura, lo que despertó temor y rápida reacción en redes sociales.

Ante este escenario, un grupo de vecinos radicó la denuncia correspondiente, aunque hasta el momento no se confirmó si los animales continúan dentro del barrio privado.

Se desconoce cómo ingresaron los chanchos salvajes a Nordelta, aunque algunos vecinos sostienen que la situación podría estar vinculada a la remoción de suelo y árboles por el avance de nuevas obras y viviendas en la zona, según indicaron.

Este episodio se produce en medio de la disputa por los operativos de traslado de carpinchos, un tema que divide opiniones entre los residentes. Mientras algunos vecinos se manifestaron a favor de las relocalizaciones para evitar atropellos, otros expresaron su rechazo al accionar de las autoridades de la provincia de Buenos Aires.