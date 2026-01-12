Operativo en Nordelta para trasladar carpinchos reaviva el conflicto entre vecinos y ambientalistas

Desde la madrugada se desplegó un operativo para capturar y trasladar carpinchos desde Nordelta hacia San Fernando. Mientras algunos vecinos lo respaldan para evitar atropellamientos, organizaciones ambientales cuestionan la medida.

Un operativo para capturar y trasladar carpinchos se puso en marcha desde las primeras horas de este lunes en Nordelta, en el partido de Tigre, y volvió a encender la discusión entre vecinos y organizaciones ambientalistas por el manejo de la fauna silvestre en la zona.

El procedimiento incluye el uso de redes, cebos, jaulas trampa y dardos tranquilizantes, con el objetivo de trasladar a 12 carpinchos hacia el partido de San Fernando. Como parte del operativo, se dispuso el cierre parcial de accesos durante la mañana, medida que generó sorpresa entre algunos residentes.

Desde organizaciones que rechazan la iniciativa cuestionaron la modalidad y la oportunidad del traslado. Verónica, vecina de Nordelta e integrante de la agrupación La Voz de los Carpinchos, explicó que se colocaron jaulas para atraer a los animales y que, una vez capturados, se les aplicarán dardos para dormirlos antes del traslado. “Instalaron dos jaulas trampa en la que quieren que entren los carpinchos para cazarlos y sacarlos de Nordelta”, sostuvo.

La vecina también señaló que los residentes fueron notificados con poco margen de tiempo. “Nos mandaron ayer a la noche un mail avisando que iban a cerrar varios accesos hasta las 9 de la mañana. Mucha gente se despertó y se encontró con medio Nordelta cerrado”, relató. Además, recordó que existe una medida cautelar relacionada con el traslado de los animales.

Desde la Asociación Vecinal Nordelta, en cambio, defendieron el operativo. Marcos, integrante de la entidad, explicó que el procedimiento se coordina con la Dirección de Flora y Fauna de la provincia de Buenos Aires y que el cierre de accesos busca reducir el estrés de los animales. “Es un plan que se viene llevando hace mucho tiempo con la provincia”, indicó.

Según detalló, el operativo forma parte de una estrategia más amplia que incluye la vacunación anticonceptiva de los carpinchos y el seguimiento de su evolución. “Lo que se busca es evitar los atropellamientos”, afirmó, y aclaró que la medida no está prohibida por la cautelar vigente.

Marcos también remarcó que el debate no pasa por el rechazo a los animales. “La mayoría de los nordelteños ama a los carpinchos. El problema es la sobrepoblación, que genera más atropellamientos y puede derivar en problemas sanitarios”, señaló.

El operativo se desarrolla en un contexto de creciente discusión pública sobre el vínculo entre urbanizaciones cerradas y fauna silvestre, con posiciones enfrentadas sobre cómo garantizar tanto la protección de los animales como la seguridad vial y sanitaria en la zona.